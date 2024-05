Estate 2024: 5 festival da non perdere in Svizzera

Se per gli appassionati di musica elettronica Svizzera è sinonimo di clubbing culture e festival montani invernali – il Caprices su tutti – in terra elvetica anche durante l’estate i festival non mancano. Un’offerta a tutto tondo: da un festival in un castello – quello di Bellinzona – alle kermesse urbane. nelle città di Basilea e Zurigo. Ad addirittura un festival in spiaggia: sebbene la Svizzera non sia bagnata dal mare, al Lido di Ascona, si può godere di un festival elettronico “pieds dans l’eau”.

The Beach Festival



Il The Beach è ormai un appuntamento consueto per il calendario del Canton Ticino, ma quest’anno la lineup è particolarmente interessante: al Lido di Ascona arrivano Black Coffee, Jamie Jones e i Bedouin, giusto per fare qualche nome della due giorni in riva al lago. Oltre all’offerta musicale, lezioni di yoga gratuite e sport acquatici.

14-15 giugno, Ascona

The Castle



Il one day Festival The Castle unisce il meglio della musica elettronica ad un sito come Castel Grande, riconosciuto patrimonio dell’UNESCO nel 2000. L’edizione di quest’anno propone la musica, tra gli altri, di Marco Carola, PAWSA, e Da Vid, e fa parte della rassegna estiva Festival Castle On Air organizzata da GC Events: a Bellinzona attesi anche i Nomadi, Angelina Mango e Annalisa.

22 giugno, Bellinzona

GurtenFestival



Sin dal suo debutto nel lontano 1977, il Gurten Festival si è affermato come un appuntamento annuale immancabile per gli amanti della musica. Situato sul suggestivo monte Gurten di Berna, l’area del festival offre un’esperienza eclettica, anche dal punto di vista musicale: dalla grime di Stormzy all’afrobeat di Burna Boy, passando per sonorità più elettroniche con i Brutalismus3000 e il dj set dei Chromeo.

17-20 luglio, Berna

Tension Festival



Dal 2016, Tension si è trasferito nel suggestivo contesto del Gartenbad St. Jakob, la più grande piscina pubblica di Basilea, diventando rapidamente uno dei principali appuntamenti nel panorama della house e della techno in Svizzera. La sua proposta si distingue per una line-up sempre innovativa, distribuita su due palchi, e quest’anno non farà eccezione: 999999999, Adana Twins e Adriatique sono solo alcuni dei nomi in cartellone.

26-28 luglio, Basilea

Zürich Openair



Nell’arco degli ultimi due weekend di agosto, Zürich Openair porterà nella città elvetica il meglio della musica rock e soprattutto elettronica: da Jorja Smith a Peggy Gou, passando per Joris Voorn e gli Artbat. Situato vicino all’aeroporto, Zürich Openair è un evento ideale anche per gli ospiti provenienti dall’estero, mentre la sua vicinanza al centro cittadino permette una visita in giornata alla splendida Zurigo.

24 -31 agosto, Zurigo