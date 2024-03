Caprices Festival 2024: la programmazione della 21esima edizione

Dopo il successo della ventesima edizione dell'anno scorso, Caprices Festival si prepara ad affrontare con entusiasmo le prossime dieci edizioni. La prossima si terrà per due fine settimana consecutivi, dal venerdì 29 marzo alla domenica 31 marzo e dal venerdì 5 aprile alla domenica 7 aprile 2024...

Dopo il successo della ventesima edizione dell’anno scorso, Caprices Festival si prepara ad affrontare con entusiasmo le prossime dieci edizioni. La prossima si terrà per due fine settimana consecutivi, dal venerdì 29 marzo alla domenica 31 marzo e dal venerdì 5 aprile alla domenica 7 aprile 2024, come sempre nelle maestose montagne di Crans-Montana, nel Canton Vallese (Svizzera Francese). Questo evento sarà caratterizzato da nuovi palchi, produzioni innovative, scenari straordinari e la possibilità di partecipare a sport invernali e scoprire la gastronomia locale. Il tutto sarà accompagnato da una lineup eccezionale con i migliori artisti dell’elettronica a livello mondiale. Alcuni nomi? ARTBAT, Ben Klock, Carlita, Cobblestone Jazz Live, Damian Lazarus, Honey Dijon, Jan Blomqvist (live), Kink (live) e il padrone di casa – in quanto elvetico – Luciano.

Caprices Festival: 5 stage e produzione all’avanguardia

Con Caprices Festival, la musica risuona incessante giorno e notte: quest’anno la produzione sarà completamente rinnovata, con ancora più spettacoli audiovisivi e diverse installazioni artistiche. Il tema del cielo sarà protagonista sul celebre Modernity Stage, la suggestiva serra situata a 2.200 metri di altitudine, pronta ad accogliere rinomati DJ internazionali. Nella prossima edizione, gli afterparty ufficiali in entrambi i fine settimana offriranno un’ottima opportunità per prolungare il soggiorno a Crans-Montana fino al lunedì sera. Il Club Stage, una struttura in cemento collegata al Modernity Stage con una parete in vetro che si affaccia sulle Alpi, darà spazio ai nuovi talenti dell’elettronica; il Forest Stage, ispirato alla natura boschiva, ospiterà circa 2.000 persone; il nuovissimo Cube Stage celebrerà il 25º anniversario di Cocoon, mentre il Moon Stage sarà dedicato alle esibizioni live, promettendo una varietà mai vista prima nell’edizione 2024 del Caprices Festival.

Crans-Montana: la meta ideale per coniugare festival ed experience

Crans-Montana, incantevole località alpina nel cuore del Canton Vallese, offre un’esperienza indimenticabile tra le cime delle montagne svizzere. Con le sue piste perfettamente preparate, è un paradiso per gli amanti dello sci e dello snowboard. Ma non è solo uno sfondo per lo sport: i suoi lussuosi hotel, i ristoranti gourmet e le boutique esclusive attirano anche chi cerca relax e lusso. Le piste da sci di Crans-Montana offrono un’ampia varietà di terreni adatti a tutti i livelli, dai principianti agli esperti. Il comprensorio sciistico vanta oltre 140 chilometri di piste ben mantenute e servite da moderni impianti di risalita, regalando emozionanti discese attraverso paesaggi spettacolari. Con una vasta rete di collegamenti, gli sciatori possono esplorare le piste circostanti, inclusi i tracciati di Aminona e di Plaine Morte, godendo di una panoramica straordinaria delle Alpi svizzere.

La lineup completa di Caprices Festival

Weekend 1: ARTBAT | Alci | Argenis Brito | Ben Klock | Carlita | Cassy | Chloé Caillet | Chris Stussy | Cobblestone Jazz Live | Damian Lazarus | Damiano Von Erckert | Dan Ghenacia | Dangel Twins | Daughter In Law | Dejan | Fideles | Gianni | Honey Dijon | Ion Ludwig Live | Jan Blomqvist Live | Joey Daniel | Kink Live | Luciano | Manolo | Margaret Dygas b2b Edward | Mathew Jonson b2b Audion Live | Mike Shannon | Patrischa | Ras Moses | Read The News | Rolbac | Sacha Yonan | Sebastian Konrad | Seth Troxler | Sonja Moonear | Sven Väth | Sämsön | VIZAR (Viken Arman, and Cesar Merveille) LIVE | VO1GT.M4S | (Voigtmann b2b John, Dimas) | WhoMadeWho Live | Wø Men Live | Yokoo

Weekend 2: 999999999 Live | me | ANOTR | Acid Pauli | Adolpho & Franky | Arapu b2b Priku | Camelphat | Chklte | Christian Burkhardt | Coast 2 Coast | (Gene b2b The Ghost) | Colyn | DJ Reas | DJ Tennis | Desiree | Dyen | Enzo Siragusa | Fleur Shore | Folamour A/V | Franky Rizardo | Gina Jeanz | Giorgio Maulini | Golfos (Dennis Cruz b2b Pawsa) | Guti Live | L&MI | Lee Ann Roberts | Marco Carola | Masaya | Matteo Baima b2b Luca Mascolo | Michel Cleis | Mihai Pol | Mihai Popoviciu | Nicolas Duvoisin | No Basic | Persic | Phil Hunger | Rōse | SIT (Vlad Caia b2b Cristi Cons) | Salomé Le Chat | Seko | tINI