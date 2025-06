Solstizio d’estate: cinque artisti da non perdere

Sabato 21 giugno 2025 non è una giornata qualunque: porta con sé l’inizio dell’estate e la Festa della Musica. I club e le serate di tutta Italia la celebrano nel migliore dei modi, con una serie di ospiti davvero speciali: eccone cinque davvero da non perdere. Chelina Manuhutu Il percorso...

Sabato 21 giugno 2025 non è una giornata qualunque: porta con sé l’inizio dell’estate e la Festa della Musica. I club e le serate di tutta Italia la celebrano nel migliore dei modi, con una serie di ospiti davvero speciali: eccone cinque davvero da non perdere.

Chelina Manuhutu

Il percorso musicale della dj e producer olandese – con origini indonesiale Chelina Manuhutu è iniziato nel 2011 e da allora è stato caratterizzato da una crescita costante, in primis ad Ibiza e poi nei locali e nei festival più importanti in tutto il mondo, così come non sono rare le sue incursioni nel mondo della moda, basti pensare in particolare ai suoi set per griffe di livello quali Giorgio Armani e Karl Lagerfeld.

Nel 2023 è stata insignita del titolo di World’s Breakthrough Artist 2023 ai recenti Golden Moon Awards Gala.

Tinì Sound Garden Cecina (Livorno)

Flavio Vecchi

Uno degli indiscussi padri della House music italiana, che ha declinato come pochissimi altri in particolare in location di culto assoluto quali l’Ethos Mama di Gabicce e l’Echoes di Misano Adriatico, anche e soprattutto durante i Magic Mondays. Il suo stile è stato definito da un critico londinese come un “tappeto di suoni intrecciati, a volte aperti, a volte profondi”,. carisma, eleganza, missione ritmica e ricerca fanno parte da sempre del suo DNA; firma importante anche sul fronte discografico con la collana Riviera Trax.

Heroes @ Ca’ Margherita Lignano Sabbiadoro (Udine)

Marco Carola

Da anni Marco Carola rientra nella ristrettissima élite dei top dj: il suo è un percorso che parte da molto lontano e che l’ha portato a suonare in tutto il mondo con Music On ad essere protagonista nei club e nei festival di riferimento. Basti pensare in particolare alla residenza della sua serata Music On tutti i venerdì al Pacha di Ibiza, un must per chiunque in estate si rechi sulla isla, ai suoi set maratona allo Space di Miami, senza ovviamente dimenticare Music On declinato in modalità festival ad esempio ad Amsterdam.

Vision Open Air @ Ex Macello Milano

Melanie Ribbe

Nata in Germania, cresciuta in Giamaica, Melanie Ribbe è sempre più protagonista nell’ambito del djing internazionale; autrice di selezioni musicali per British Airways e le migliori radio dance del mondo, nel 2024 è uscita con “Phoenix”, il suo secondoalbum con la sua etichetta discografica Agape Musik. I suoi set oscillano tra la deep house e la minimal techno con contaminazioni funky groove, sinonimo di un eclettismo sonoro sempre in grado di sorprendere chi si trova con lei sul dancefloor.

King’s Club, Jesolo (Venezia)

The Martinez Brothers

Chris e Stevie Jr Martinez (The Martinez Brothers) si sono avvicinati e appassionati all’elettronica grazie al padre, assiduo frequentatore di locali di culto newyorkesi quali il Paradise Garage: autentici predestinati, erano ancora studenti alle superiori quando affrontarono il loro primo tour mondiale. Capaci di creare musiche insieme a Nile Rodgers e colonne sonore per le sfilate di Givenchy, anche questa estate i Martinez questa estate resident all’Hï Ibiza (il locale numero uno al mondo per la Top 100 Clubs di DJ Mag).

Vita @ Villa delle Rose, Misano Adriatico (Rimini)

foto d’apertura: Vision Open Air @ ex Macello Milano, crediti Andrea Rafanni per Lagarty Photo

foto The Martinez Brothers @ Hï Ibiza