Pasqua 2025: cinque artisti da non perdere

Domenica 20 aprile 2025 si festeggia Pasqua e lo si fa anche nei dancefloor italiani e stranieri, un corposo anticipo di quello che accadrà con i prossimi prefestivi e per tutta l’estate. Tante le serate ed i festival in programma nella terza domenica di aprile. Ecco la nostra personalissima top ...

Domenica 20 aprile 2025 si festeggia Pasqua e lo si fa anche nei dancefloor italiani e stranieri, un corposo anticipo di quello che accadrà con i prossimi prefestivi e per tutta l’estate. Tante le serate ed i festival in programma nella terza domenica di aprile. Ecco la nostra personalissima top five degli artisti da non perdere durante l’Easter Night.

ARGY – Il greco Argy ha sempre avuto una visione globale della musica, sin dalle sue prime release con label del calibro di Cadenza e Cocoon sino ad arrivare a “New World”, il suo album del 2024 per Afterlife, per il quale si è ispirato alla saga cinematografica di Matrix; le sue selezioni contemplano richiami alla House anni novanta sino ad arrivare alla melodic e alla minimal techno. Ha dato massima prova di sé suonando tra fine 2024 ed inizio 2025 alla Sphere di Las Vegas nello show The End of Genesys di ANYMA.

domenica 20 aprile – King’s Club, Jesolo

DARIA KOLOSOVA – Originaria di Lutugino, in Ucraina, Daria Kolosova si è appassionata all’elettronica quando aveva soltanto nove anni grazie ai The Prodigy. Considera giustamente la musica come uno dei migliori metodi e strumenti per comunicare ed interagire con le persone e creare la giusta empatia. Il suo stile sonoro sfugge a qualsivoglia facile etichetta: la Kolosova sa infatti spaziare tra breakbeat, electro, hardcore e persino jungle. Caratteristiche che l’hanno portata in breve tempo ad essere una presenza costante nei migliori club e festival di tutto il mondo.

domenica 20 aprile – Terminal V a Edimburgo, Scozia

HONEY DJION – Autentico personaggio globale, non c’è nulla che ad Honey Dijon sia vietato e sia precluso, capace come pochi altri artisti di calarsi al meglio nel ruolo che di volta in volta la musica chiede e suggerisce. Il suo è uno status musicale, artistico e personale di primissima grandezza, maturato grazie alla sua profonda conoscenza della musica House e ad uno stile di mixaggio alquanto dinamico. Nel 2023 ha vinto un Grammy Award per il miglior album dance per il suo lavoro su “Renaissance” di Beyoncé, così come è una figura di spicco anche nel mondo della moda.

domenica 20 aprile – DGTL ad Amsterdam, Paesi Bassi

LUCIANO – Luciano è uno dei pochi dj in grado di mettere d’accordo tutto e tutti, grazie ad un sound alquanto personale e allo stesso tempo identitario. Tanti i suoi highlights di una carriera straordinaria: le serate Vagabundos a Ibiza, le release con la sua etichetta discografica Cadenza, fondata nel 2003, il festival Magik Grande Festival a Santiago del Cile, la creazione della fondazione One Coin For Life. Luciano – dentro e fuori la consolle – è sempre la migliore delle scelte, dalla prima all’ultima traccia, in ogni suo set.

domenica 20 aprile 2025 – Peter Pan Club di Misano Adriatico

RECONDITE – Recondite, nome d’arte di Lorenz Brunner, è un dj, musicista e produttore tedesco originario della Bassa Baviera. Fondatore dell’etichetta Plangent Records, ha pubblicato musica anche su Innervisions, Dystopian, Ghostly International e Hotflush: lo scorso ottobre ha pubblicato il suo ultimo album, intitolato “Indifferent”. Gli italiani possono e devono ricordarselo anche per il brano “Levo”, il suo contributo alla colonna sonora della serie tv The Young Pope di Paolo Sorrentino.

domenica 20 aprile 2025 – Snowee Music Trip a Tignes, Francia

foto d’apertura: Peter Pan Misano Adriatico