Lisb-On Festival 2025: la programmazione completa

Dal 2014 punto di riferimento per gli appassionati di musica elettronica, Lisb-On Festival tornerà anche quest’anno dal 27 al 29 giugno nell’Anfiteatro Keil do Amaral, incastonato nel cuore del Parque Florestal de Monsanto, il polmone verde di Lisbona. Dopo il tutto esaurito registrato nella scorsa edizione, gli organizzatori hanno svelato la line-up completa, confermando un cartellone di alto profilo eterogeneo e internazionale.

Un “Giardino Sonoro” immerso nella natura

L’edizione 2025 di Lisb-On Festival, il cui tema principale è Jardim Sonoro, invita il pubblico a vivere un’esperienza in cui natura e suoni elettronici si incontrano in armonia. L’Anfiteatro Keil do Amaral, affacciato sui boschi secolari del Parque Florestal de Monsanto, diventa così il palcoscenico ideale per un evento che, sin dal primo giorno, ha saputo distinguersi per l’atmosfera suggestiva e l’attenzione al “green”. Le installazioni scenografiche e i palchi si fondono tra alberi e vialetti, offrendo un’occasione unica per immergersi nella musica sotto cieli aperti.

Line-up di assoluto rilievo

Tra i nomi più attesi della tre giorni troviamo la nostrana Adiel, che proporrà un live-set ricco di sonorità avvolgenti; il dj-set di Ben Böhmer, artista tedesco dalle atmosfere melodic house; la forza trascinante di Daria Kolosova, talento emergente ucraino; e il groove potente di Dennis Cruz, interprete di punta del deep-techno. Attenzione particolare anche al trio romeno [a:rpia:r], la cui performance sarà arricchita da una componente visiva curata dallo studio Dreamrec, capace di trasformare il palco in un’esperienza multisensoriale.

Sostenibilità al centro del progetto

Lisb-On Festival è da sempre impegnato nella riduzione dell’impatto ambientale: per il 2025 sono confermate pratiche volte a minimizzare i rifiuti, incentivare il riciclo e ridurre l’impronta di carbonio. Grazie a partnership con organizzazioni locali, verranno implementate stazioni per la raccolta differenziata in tutte le aree del festival, dispenser per acqua potabile gratuiti (in modo da evitare l’uso di bottiglie di plastica monouso) e percorsi pensati per favorire l’uso della bicicletta o dei mezzi pubblici per raggiungere il parco. Anche la scelta dei fornitori di cibo e bevande seguirà criteri di filiera corta e sostenibilità.

Il richiamo di Lisbona e del suo “polmone verde”

Oltre alla musica, Lisb-On Festival offre l’occasione di scoprire o riscoprire Lisbona da una prospettiva inusuale: il Parque Florestal de Monsanto è il più grande spazio verde urbano della città, un’oasi di tranquillità a pochi chilometri dal centro storico. Tra una performance e l’altra, sarà possibile esplorare sentieri ombreggiati, aree picnic, punti panoramici e persino zone attrezzate per lo sport. In questo contesto, il festival diventa non solo un momento di aggregazione musicale, ma anche un’occasione per riconnettersi con la natura e vivere una parentesi di benessere fatto di suoni, verde e aria aperta. Oltre all’Anfiteatro immerso nel verde, Lisbona offre un’esperienza culturale unica: tra le sue strade, piene di azulejos colorati e scorci panoramici, si possono incontrare botteghe artigiane, gallerie d’arte indipendenti e bar in cui assaggiare il celebre vinho verde. Il legame tra festival e vita cittadina è rafforzato dai gestori di Lisb-On, gli stessi di Ministerium, un club di nicchia che rappresenta il cuore pulsante della scena elettronica locale. Proprio accanto al club, in Praça do Comércio, sorge la rinomata Marisqueira Azul, considerata la migliore destinazione per pesce e frutti di mare nel centro di Lisbona: un’altra tappa fondamentale di questo ecosistema culturale, dove ogni settore – ristorazione, nightlife e festival – si alimenta a vicenda per superare le sfide attuali del settore.

Lisb-On Festival: la lineup completa

[A:rpia:r] Raresh Rhadoo Petre Inspirescu Visuals By Dreamrec | Adam Purnell | Adiel | Âme Dj | André Cascais B2b Amulador | Anna Wall | Anotr | Ben Böhmer | Bernardo Vaz | Berllioz | Brusca | Chima Isaaro | Cinthie | Cc:disco! | Claudio Prc | Daria | Daria Kolosova | Dede | Dennis Cruz | Dj Nobu | Dj Pete | Dj Tool Mala Junta | Gabrielle Kwarteng | Jan Blomqvist | Jean Mauj | Julya Karma | Kaesar | Laura Hasagun | Luisa | Maceo Plex | Mâhfoud | Maki | Mardel | Megatronic | Miss Monique | Parallele | Paramida | Solid Funk B2b Salbany | Speedy J | Sugar Free | The Lady Machine | Tiago Cruz | Tiago Oudman | Tijana T

