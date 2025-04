Ibiza 2025: cinque artisti da non perdere

A fine aprile è autentica Ibiza madness e anche quest’anno non si eccezione. Si inizia mercoledì 23 con l’International Music Summit e si prosegue sino a lunedì 28 con l’opening del CircoLoco: mai come questa volta è stato allo stesso tempo semplice e allo stesso tempo difficile scegliere ...

A fine aprile è autentica Ibiza madness e anche quest’anno non si eccezione. Si inizia mercoledì 23 con l’International Music Summit e si prosegue sino a lunedì 28 con l’opening del CircoLoco: mai come questa volta è stato allo stesso tempo semplice e allo stesso tempo difficile scegliere 5 artisti da non perdere durante le aperture della Isla. Eccoli, in ordine di… apparizione.

TSHA – In poco meno di due anni la londinese TSHA è diventata un’indiscussa protagonista mondiale della musica elettronica. Merito in particolare del suo album di debutto “Capricorn One”, uscito per l’etichetta discografica Ninja Tune nel quale non mancano riflessioni sugli eventi globali che stanno sconvolgendo il mondo e sulle battaglie personali che coinvolgono ognuno di noi. Di ottima fattura anche i lavori per la label Defected, in particolare la sua firma per Defected In The House.

Dalt Vila – venerdì 25 aprile 2025 (day time)

SOLOMUN – Solomun è resident al Pacha dal 2013, dove tornerà anche quest’anno con il suo party Solomun+1, in calendario dall’8 giugno al 5 ottobre. Venerdì 25 aprile sarà l’headliner del party di inaugurazione del Pacha, con il suo stile e la sua musica più che inconfondibile. Solomun è un autentico campione del mondo di categoria. merito tecnica impeccabile di mixaggio, la sua selezione musicale sempre energica e coinvolgente, un carisma maturato negli anni e che non viene mai meno.

Pacha – venerdì 25 aprile 2025

PAUL KALKBRENNER – l’artista tedesco è tra i più decisivi nella storia della musica elettronica, grazie ai suoi dodici album, al suo film di culto “Berlin Calling” e alla relativa colonna sonora, il suo live davanti alla Porta di Brandeburgo per il 25esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino (oltre 500mila spettatori) e a tantissimo altro. Tante le sue hit che da anni accompagnano i clubber di tutto il mondo quali “Sky and Sand”, “Parachute”, “A Million Days”, giusto per nominarne alcune. Fuoriclasse autentico.

Ushuaïa Ibiza – sabato 26 aprile 2025 (day time)

AMELIE LENS – La dj e producer belga Amelie Lens è un’indiscussa regina della techno. Sin dal suo esordio a quindici anni al Festival di Dour, la Lens ha avuto sempre un’attenzione ad ogni dettaglio ed una determinazione non comuni. Un suo set è qualcosa di assolutamente perfetto dal punto di vista tecnico e della selezione musicale; lo stesso dicansi per le sue produzioni ed i suoi remix, in particolare per la sua etichetta discografica LENSKE, così come i suoi eventi EXHALE portano sempre con sé il suono futuro dell’elettronica. (foto di Sam Neil)

Hï Ibiza – sabato 26 aprile 2025

CLAPTONE – Claptone si presenta sempre in console in guanti bianchi e con la sua maschera dorata del Carnevale di Venezia: da anni il suo è un sound ben definito, una delle migliori House Music che si possa ascoltare e ballare ovunque lui suoni, da Miami a Melbourne, da New York a Buenos Aires. Tantissimi i suoi successi discografici, a partire da “Charmer”, uscito nel 2015 e considerato uno dei migliori album house del terzo millennio, per tacere delle sue compilation firmate per Defected e per Tomorrowland.

Chinois – domenica 27 aprile 2025