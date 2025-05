Faccia a faccia con Filippo Cirri

Fiorentino, oltre 30 anni di carriera e di passione per la musica di qualità, Filippo Cirri da sempre sa distinguersi per un sound di gran classe e per i set in grado di affrontare la musica elettronica nelle più svariate declinazioni, dalla classic house all’organic, passando attraverso la deep...

Fiorentino, oltre 30 anni di carriera e di passione per la musica di qualità, Filippo Cirri da sempre sa distinguersi per un sound di gran classe e per i set in grado di affrontare la musica elettronica nelle più svariate declinazioni, dalla classic house all’organic, passando attraverso la deep, con richiami afro e multi-etnici.

Questa estate suonerà nei party per il 30esimo anniversario di Circo Nero con Stranomondo Entertainment e giugno uscirà il suo brano “HANTO” per Wired Music, l’etichetta discografica di Enzo Siffredi, una sua nuova release dopo le recenti “La la love” per Smilax e “In Tulum”, quest’ultima prodotta da Cirri con il suo alias NEKO per la compilation Prophet Collection 10th Anniversary per l’etichetta discografica Cafè de Anatolia.

Quando hai deciso di diventare dj?

In realtà non ho deciso di diventare dj, è successo e basta. Ho sempre amato ed ascoltato musica fin da piccolo, passando ore alla radio con il dito pronto sul tasto REC per registrare le canzoni preferite e farmi le prime compilation su cassetta. Quando da adolescente è venuto il momento di fare le prime feste con gli amici, tutti si sono voltati verso di me dando per scontato che mettessi io la musica… e così è iniziato tutto.

Quando hai capito che ce la stavi facendo?

Non ce l’ho assolutamente fatta! Posso dire di essere molto soddisfatto del mio percorso e della mia crescita avuta fino a qui, ma voglio fare molto di più. Mentalmente ho sempre pensato che quando uno dica “ce l’ho fatta” in realtà sia finito, bisogna sempre avere fame.

I tuoi dj preferiti?

Sono molto attratto dalle sonorità espresse da personaggi come Claptone, Daft Punk, Todd Terry, Mousse T, David Penn tanto per citare i principali dj House, mentre per quanto riguarda l’ambito lounge, etniche e world music sicuramente Valeron e Donato Papa, quest’ultimo resident da una vita del Buddha Bar di Montecarlo e che reputo un vero e proprio maestro ispiratore per quanto mi riguarda e soprattutto diventato un vero amico.

I tuoi club e i tuoi festival preferiti?

Per quanto riguarda i club adoro quelli che esulano un po’ dall’essere semplicemente discoteche vere e proprie come ad esempio l’ Ushuaïa di Ibiza e Cavo Paradiso di Mykonos, mentre per i festival mi troverei davvero in difficoltà a scegliere tra elrow e Tomorrowland.

Come definiresti la musica che suoni e produci?

La musica che suono e produco spesso rispecchia il mio stato d’animo del momento ed in ogni caso non è facile definirla o etichettarla. Ecco perché ho anche scelto di dividermi musicalmente tra Neko per le sonorità più etniche e riflessive, e Filippo Cirri votato più alla house e a ritmi più dritti e festaioli.

Il momento che ricordi con più piacere nella tua vita da dj?

Ce ne sono tanti ed è veramente complicato scegliere… ma sicuramente ricordo ancora oggi con tanta emozione quando nella famosa prima festa mi dissero che “potevo iniziare”, una vera botta di adrenalina! Mentre ultimamente posso sicuramente citare quella sera dove entrando nel club nel quale stavo per suonare ho visto Mousse T in piedi al bancone a bere un drink: poco dopo avrei suonato e davanti a lui! Senza poi considerare la gioia per la recente firma con l’etichetta discografica Wired.

Quello più assurdo o imbarazzante?

Sicuramente direi quel party (mi pare di cCrnevale) annullato per l’improvvisa scomparsa del titolare del locale dove si doveva svolgere… io e il mio collega siamo arrivati con 3 valigie di vinili a testa per poi scoprire che era stato tutto rimandato senza che nessuno si fosse ricordato di avvisarci.

Come trascorri il tempo libero?

Ormai con i ritmi odierni me ne concedo ben poco, in quanto la ricerca musicale o l’ispirazione non si ferma mai o quasi… in ogni caso nei rari momenti dove non sono impegnato con la musica mi piace molto andare al cinema e a teatro, oziare insieme ai miei gatti, cenare in qualche bel ristorante e soprattutto… adoro dormire!

Come ti rapporti con i social network?

Vivo i social esclusivamente come una vetrina che va arredata, sicuramente più come una imposizione piuttosto che una parte del lavoro che mi piaccia fare; li utilizzo unicamente per la divulgazione dei miei progetti musicali, rifiutandomi di pubblicare cose inerenti la mia vita privata.

I tuoi prossimi progetti?

A brevissimo uscirà “HANTO”, il mio primo brano firmato con Wired e questo ci impegnerà molto con la promozione; poi ci sarà il tour per festeggiare il 18° anno del famoso Circo Nero, e un format ancora in progress chiamato Dea, con suoni ethnic e world music.

Infine ma non certo meno importanti, prenderò parte a party privati fuori dall’Italia in location esclusive.

