Lisb-On Festival: il reportage dell'edizione 2025

Immagina un weekend d’estate, con la musica elettronica che riempie l’aria, il verde tutt’intorno e una città affascinante come Lisbona che si dispiega davanti ai tuoi occhi. Questo è il Lisb-on Festival, che nel 2025, dal 27 al 29 giugno, ha celebrato il suo undicesimo anniversario, trasformando il Jardim Keil do Amaral, nel cuore di Monsanto, in un luogo magico dove ballare, sognare e vivere un’esperienza unica.

Ma il Lisb-on non è solo un festival musicale: è un invito a scoprire Lisbona, una città che ti conquista con la sua storia, i suoi colori e la sua energia contagiosa.

Musica nel polmone verde di Lisbona

Nato nel 2015, il Lisb-on si è subito distinto per la sua fusione unica di musica, natura e cultura. Il festival si svolge all’interno del Parco di Monsanto, dove ti accoglie un panorama mozzafiato: lo skyline di Lisbona, il placido scorrere del Tago e l’imponente Ponte 25 de Abril che si staglia all’orizzonte. Un’atmosfera che non trovi da nessun’altra parte, grazie anche a un pubblico internazionale che si riunisce qui per divertirsi e connettersi. E poi c’è la sostenibilità, un valore di cui il Lisb-on va fiero fin dall’inizio. Riduzione dei rifiuti, riciclo, tutela del verde di Monsanto: ogni edizione mira a lasciare un segno positivo, non solo nella memoria dei partecipanti, ma anche nell’ambiente.

Dieci anni di musica e atmosfere indimenticabili

Il 2025 segna una tappa importante: il decennale del Lisb-on. Per l’occasione, il festival porta a Lisbona alcuni dei più grandi nomi della musica elettronica mondiale. Artisti come ANOTR, Ben Böhmer, Maceo Plex, Speedy J, Raresh, Âme, Cinthie e Gabrielle Kwarteng fanno vibrare il parco con set che spaziano dal deep house al techno più avvolgente. E ancora Daria Kolosova, Paramida, The Lady Machine, Jan Blomqvist e Miss Monique, che regalano a ogni serata quella magia che la rende unica. Il meglio del Lisb-on Festival non lo si trovava tra i nomi altisonanti del Main stage, ma tra i piccoli tesori del Discover Carlsberg Stage, il palco con la vista più spettacolare su Lisbona. Qui, talenti locali e nomi emergenti da tutto il mondo, hanno regalato i momenti più intensi e autentici dell’edizione, almeno a nostro avviso. E quando il sole è tramontato la domenica, la festa non è finita: l’after party ufficiale al Ministerium, iconico club nel cuore di Lisbona (Praça do Comércio), ha prolungato l’energia fino all’alba. Nonostante il caldo intenso di giugno, gli organizzatori hanno gestito tutto alla perfezione. “Non è stato facile, ma siamo riusciti a offrire un’esperienza fluida e senza intoppi”, hanno commentato soddisfatti. “È stato un weekend di musica e amore per Lisbona”.

Esplorare Lisbona attraverso il festival

Il Lisb-on non è soltanto un festival musicale: rappresenta una vera porta d’accesso a Lisbona, città che si rivela lentamente, passo dopo passo. Oltre al parco che ospita il festival, la città offre molto altro. Passeggiare per Alfama, il quartiere più antico, significa immergersi in vicoli ripidi che profumano di pesce alla griglia, accompagnati dalle note malinconiche del fado che si diffondono dalle taverne. Più in alto, Bairro Alto è il cuore pulsante della vita notturna, dove la mixology d’autore anima i bar e le strade si riempiono fino a tarda notte. Chi predilige l’arte e la storia troverà nel Chiado le sue librerie storiche e i caffè sospesi in un tempo che sembra non scorrere, mentre poco fuori dal centro, Belém accoglie con la grandiosità del Mosteiro dos Jerónimos, capolavoro dell’architettura manuelina. Anche la cucina portoghese rappresenta un richiamo irresistibile. Dopo una giornata al festival, una sosta al tasco atipico Oficio permette di scoprire il luogo migliore per la cucina lusitana, dove tradizione e innovazione si incontrano.

Un’occasione per vivere Lisbona a pieno

Il Lisb-on Festival è molto più di tre giorni di musica: è un’immersione nella bellezza e nella cultura di Lisbona. Ballare con la città ai tuoi piedi, esplorare i suoi quartieri storici, assaggiare i piatti tipici, scoprire la sua anima vivace e accogliente: tutto questo rende il festival un momento speciale. E con il suo impegno per la sostenibilità, ti regala anche la possibilità di vivere un evento che rispetta il pianeta. A dieci anni dalla prima edizione, il Lisb-on è ormai un appuntamento imperdibile nel panorama europeo della musica elettronica.

