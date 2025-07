Airbeat One: cinque artisti da non perdere

Airbeat One: cinque artisti da non perdere

Da mercoledì 9 a domenica 13 luglio va in scena l’edizione 2025 del festival tedesco Airbeat One in programma nella città di Neustadt-Glewe, a circa un’ora dall’aeroporto di Amburgo. Uno degli appuntamenti elettronici più attesi ogni estate – come abbiamo segnalato in un nostro precedente...

Da mercoledì 9 a domenica 13 luglio va in scena l’edizione 2025 del festival tedesco Airbeat One in programma nella città di Neustadt-Glewe, a circa un’ora dall’aeroporto di Amburgo. Uno degli appuntamenti elettronici più attesi ogni estate – come abbiamo segnalato in un nostro precedente articolo – e che ogni anno sceglie una nazionale come tema portante di tutto il festival: questa estate Airbeat One è dedicato alla Spagna.

Come sempre la sua line-up è ricchissima, in grado di soddisfare ogni palato sonoro. Tra i tanti artisti in cartellone, eccome cinque assolutamente da non perdere.

ALOK – Al quarto posto nella Top 100 DJs Poll della rivista DJ Mag per il terzo anno consecutivo, lo scorso anno Alok ha smentito più volte il detto nemo propheta in patria, merito anche dei suoi show sulla spiaggia di Copacabana, capaci di radunare centinaia di migliaia di persone e di meritarsi dai media brasiliani la nomea de “O Show do Sèculo”, al quale è arrivato dopo anni di set in tutto il mondo, remix per i Rolling Stones, collaborazioni con John Legend e Dua Lipa. Con il suo Alok Institute è attivissimo anche sul fronte della beneficenza con progetti filantropici in Brasile e in Africa e questo lo eleva ancor di più da ogni punto di vista.

sabato 12 luglio – mainstage

AMELIE LENS – La dj e producer belga Amelie Lens è un’indiscussa regina della techno. Sin dal suo esordio a quindici anni al Festival di Dour, la Lens ha avuto sempre un’attenzione ad ogni dettaglio ed una determinazione non comuni. Un suo set è qualcosa di assolutamente perfetto dal punto di vista tecnico e della selezione musicale; lo stesso dicansi per le sue produzioni ed i suoi remix, in particolare per la sua etichetta discografica LENSKE, così come i suoi eventi EXHALE portano sempre con sé il suono futuro dell’elettronica. La Lens arriva ad Airbeat One dopo una serie di set di altissimo livello al Coachella, a Glastonbury e all’Hï Ibiza.

sabato 12 luglio – mainstage (foto di Sam Neil)

ARMIN VAN BUUREN – Da oltre 20 anni, l’olandese Armin van Buuren è uno dei dj e producer più importanti di sempre. Con la sua etichetta discografica Armada Music sforna da sempre una serie di hit mondiali – trance e non – così come il marchio A State of Trance ha saputo dar vita ad un radio show trasmesso in più di ottanta paesi, con un’audience potenziale di 40 milioni di ascoltatori settimanali, per tacere dell’omonimo festival che si svolge tutti gli anni nei Paesi Bassi e che raduna pubblico da tutto il mondo. A fine giugno è uscito il suo ultimo album “Breathe” composto da ben 51 tracce, molte delle quali saranno suonate ad Airbeat.

sabato 12 luglio – mainstage

DARIA KOLOSOVA – Originaria di Lutugino, in Ucraina, Daria Kolosova si è appassionata all’elettronica quando aveva soltanto nove anni grazie ai The Prodigy. Considera giustamente la musica come uno dei migliori metodi e strumenti per comunicare ed interagire con le persone e creare la giusta empatia. Il suo stile sonoro sfugge a qualsivoglia facile etichetta: la Kolosova sa infatti spaziare tra breakbeat, electro, hardcore e persino jungle. Caratteristiche che l’hanno portata in breve tempo ad essere una presenza costante nei migliori club e festival di tutto il mondo e che la rende una delle dj più attese a questa edizione di Airbeat One.

venerdì 11 luglio – arena stage

VINI VICI – Duo israeliano di musica psytrance composto da Aviram Saharai e Matan Kadosh, i Vini Vici sono attivi dal 2013 e sono tra gli artisti che hanno rivoluzionato il genere che fonde la succitata psytrance, con la musica tribal e influenze elettroniche moderne. Il loro brano di svolta è stato “The Tribe”, seguito dal successo globale di “Free Tibet” (Vini Vici Remix). I Vini Vici sono da sempre presenti nella Top 100 DJs Poll della rivista DJ Mag, dove lo scorso anno si sono classificati al 27esimo posto. I loro set sono energici come pochi altri al mondo, sempre alla ricerca di sonorità trasversali in grado sempre di stupire chi hanno di fronte.

giovedì 10 luglio – main stage

foto d’apertura: Jan Heesen