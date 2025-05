OFFSÃ³nar 2025: cinque artisti da non perdere

OFFSónar torna quest'anno con un programma più ricco che mai al Poble Espanyol di Barcellona, sempre più parte importante di un autentico ecosistema che comprende Sónar by Day, Sónar+D, Sónar by Night e appunto OFFSónar, quest’ultimo in scena da martedì 10 a domenica 15 giugno. OFFSónar ...

OFFSónar torna quest’anno con un programma più ricco che mai al Poble Espanyol di Barcellona, sempre più parte importante di un autentico ecosistema che comprende Sónar by Day, Sónar+D, Sónar by Night e appunto OFFSónar, quest’ultimo in scena da martedì 10 a domenica 15 giugno. OFFSónar è un appuntamento di quelli da mettere rigorosamente in agenda per tutti i sinceri appassionati di musica elettronica, all’interno di quella che è ormai cosa buona e giusta definire Sónar Week.

E per orientarsi al meglio, ecco cinque artisti assolutamente da non perdere.

Adam Port

Membro del collettivo Keinemusik, Adam Port suona a OFFSónar in compagnia di &ME, un altro dei due membri della crew tedesca. I set di Adam Port sono noti per il loro eclettico che fonde deep house, techno e influenze afrobeat, lo stesso dicansi per le sue produzioni discografiche, sempre capaci di creare atmosfere profonde e coinvolgenti. Il suo è un approccio alla materia sofisticato e mai scontato che ha permesso a lui ed ai suoi sodali di conquistare con pieno merito l’attuale scena elettronica.

sabato 14 giugno

Adriatique

Da diversi anni gli zurighesi Adrian Shala e Adrian Schweizer aka Adriatique si distinguono per il loro sound innovativo e avanguardistico, merito delle loro release per etichette discografiche quali Afterlife e Diynamic, singoli quali “Miracle” realizzato insieme ai WhoMadeWho e remix come quello di “On My Knees” dei RÜFÜS DU SOL, per tacere della loro label X Recordings. A Barcellona gli Adriatique si presentano in gran spolvero con il loro format X che si avvale anche di importanti visual.

giovedì 12 giugno

Blond:ish

La dj e produttrice canadese BLOND:ISH porta avanti da sempre una visione che mixa nel migliore dei modi musica elettronica, spiritualità e attivismo ambientale. Il suo è uno stile eclettico, che unisce house e techno in varie declinazioni, in particolare con la sua etichetta discografica ABRACADABRA, che è anche il nome della sua residenza estiva al Pacha di Ibiza. BLOND:ISH è anche la fondatrice di Bye Bye Plastic, un’organizzazione no-profit che mira a eliminare la plastica monouso dagli eventi musicali.

domenica 15 giugno



Michael Bibi

Assoluta figura chiave della scena tech-house contemporanea, il britannico Michael Bibi ha reso Solid Grooves un indiscusso punto di riferimento per tutti gli adepti della musica elettronica con le produzioni discografiche, le serate ed i one-day festival. Lo stile di Bibi è energico, ricco di groove e bassline alquanto incisivi e gli ha permesso di ridefinire il concetto moderno di clubbing, diventando un’icona globale. Ad OFFSónar arriva subito dopo l’uscita della compilation 100esima release della sua label.

venerdì 13 giugno

RÜFÜS DU SOL

Vincitore dei Grammy Awards, il trio australiano composto da Jon George, James Hunt e Tyrone Lindqvist in questi ultimi anni hanno raggiunto risultati straordinari sia con i loro dischi sia con i loro live. La loro è musica elegante, emotiva, che ha travalicato molto rapidamente i confini della musica elettronica per diventare un autentico fenomeno mondiale, capace con il loro ultimo tour mondiale di vendere più di 700mila biglietti, andando quasi sempre sold out. Foto di

martedì 10 e mercoledì 11 giugno