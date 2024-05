UEFA approva le liste da 26 convocati agli Europei: le possibili selezioni dell'Italia

A breve distanza dall’inizio della fase finale di Euro 2024, l’UEFA ha annunciato un significativo cambiamento nel regolamento del torneo. A seguito di lunghe discussioni, è stato deciso di ampliare le rose delle squadre nazionali a 26 calciatori. Questa modifica, da tempo attesa, offre maggiori possibilità ai tecnici di gestire le loro squadre durante il torneo, che si svolgerà in Germania dal prossimo 14 giugno al 14 luglio.

Nuovo regolamento UEFA, più scelta per Spalletti

La decisione dell’UEFA è stata accolta con entusiasmo, soprattutto da allenatori come Luciano Spalletti, alla guida dell’Italia, che avevano già qualche dubbio da risolvere riguardo alla selezione dei giocatori. Con una rosa più ampia a disposizione, gli allenatori potranno adottare strategie più flessibili, affrontare meglio eventuali infortuni e adattarsi più facilmente alle esigenze delle partite.

Questa modifica del regolamento potrebbe portare a una maggiore varietà tattica e a un livello di competizione ancora più elevato durante il torneo. Sarà interessante vedere come i tecnici sfrutteranno questa opportunità e come influenzerà il corso degli eventi durante Euro 2024.

Euro 2024, i possibili convocati dell’Italia

A poco più di un mese dall’inizio di Euro 2024, il CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti si trova di fronte a una serie di decisioni cruciali riguardo alla composizione della squadra azzurra, ora che le convocazioni si sono allargate a 26 calciatori.

Sebbene alcuni giocatori siano considerati inamovibili nelle rispettive posizioni, come Donnarumma e Vicario per i portieri, e Bastoni, Buongiorno, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Cambiaso, Acerbi e Mancini in difesa, ci sono ancora diverse incognite da risolvere.

A centrocampo, nomi come Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli e Pellegrini sembrano essersi guadagnati un posto, mentre in attacco Chiesa, Zaniolo, Raspadori, Retegui e Scamacca sono tra i preferiti.

Tuttavia, ci sono ancora dei dubbi da sciogliere: per il ruolo di terzo portiere, Carnesecchi e Meret sono in lizza, mentre Bellanova, Calafiori e Scalvini si contendono un posto in difesa. In mediana, Bonaventura e Folorunsho cercano di farsi valere, mentre in attacco c’è la questione se preferire Immobile o Lucca come centravanti di riserva, con Politano, Zaccagni, El Shaarawy e Orsolini che lottano per un posto da esterno di attacco.