Europei di calcio 2024, i sorteggi: l'Italia di Spalletti è in quarta fascia. Ecco contro chi gioca

Ad Amburgo tutto è pronto per i sorteggi. Scopriamo contro chi giocherà l'Italia campione d'Europa in carica.

Con i sorteggi che si sono svolti ad Amburgo, l’avventura degli Europei di calcio 2024 ha preso ufficialmente il via. L’Italia di Spalletti è riuscita a qualificarsi direttamente, ma accederà come nazionale di quarta fascia. Un brutto colpo per gli azzurri che si troveranno a sfidare sicuramente una squadra di primo livello tra Germania. Inghilterra, Spagna o ancora Belgio, Francia e Portogallo. Scopriamo come si comporranno i gironi. A questo punto ci si chiede: l’Italia riuscirà a difendere il suo titolo di campione d’Europa?

Europei di calcio 2024, la diretta dei sorteggi: come si compongono le fasce

Prima di presentare la composizione completa delle fasce ricordiamo come si compongono le quattro fasce:

Fascia 1: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra Fascia 2: Ungheria, Danimarca, Albania, Austria, Turchia, Romania

Ungheria, Danimarca, Albania, Austria, Turchia, Romania Fascia 3: Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Croazia, Olanda

Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Croazia, Olanda Fascia 4: Serbia, Italia, Svizzera, Vincente Playoff A, Vincente Playoff B, Vincente Playoff C

Va evidenziato inoltre che la Germania, in quanto nazionale ospite si è qualificata in via automatica come testa di serie ed è stata inserita nel girone A.

Tutti i gironi di Euro 2024

Arriviamo alla domanda più attesa: contro chi giocherà l’Italia a Euro 2024. Gli azzurri di Spalletti sono finiti in un girone che possiamo definire senza troppi giri di parole “di ferro”. L’Italia è stata infatti inserita nel gruppo B ed è qui che sono stati inseriti non solo la Spagna, ma anche la Croazia che ai mondiali del Qatar è arrivata terza: