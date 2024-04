Perché noleggiare un'auto con autista?

Affittare un’auto per avere un veicolo sempre disponibile è un servizio che si richiede principalmente in estate, quando ci si allontana dalla propria casa per una vacanza in zone sconosciute. Vediamo che esso è utile tutto l’anno, ma nell’alta stagione è palese che ci sia un forte aumento della richiesta.

Solo che in questi ultimi tempi si nota che i consumatori sono rivolti più ad una scelta per un NCC, vale a dire noleggio completo di conducente. L’autista privato è un professionista di guida che si occupa interamente del cliente e della vettura.

Si pensa che esso sia costoso. In effetti vediamo che a livelli di canone da versare si ha un aumento dei costi, ma non si parla mai dei risparmi che si hanno nella fase di stipula del contratto.

Avendo un autista si ha una diminuzione della cauzione da versare, nessuna assicurazione da dover sottoscrivere che sono costosissime e che non ritornano indietro, come costi. Il cliente quindi riesce addirittura a risparmiare o comunque a spendere le stesse cifre. Se non ci credete potete chiedere un preventivo con tutte le voci di pagamento, compreso la cauzione che si restituisce, facendo un confronto diretto.

Però Noleggiare un auto con autista porta indubbi benefici. I vantaggi sono tantissimi e se dovete pagare la stessa cifra, confrontandola con un’auto che affittate per guidarla direttamente, meglio avere un autista.

NOLEGGIO IN BASE ALLA “FASCIA”

Poniamo una domanda che in tanti si fanno, vale a dire: com’è possibile che il noleggio con conducente sia meno costoso se su internet si trovano prezzi da 50 € all’ora?

Qui c’è un problema che riguarda le sponsorizzazioni di ditte di noleggio che hanno auto di una fascia alta. La sponsorizzazione infatti confonde molto i consumatori finali che cercano di valutare il tipo di servizio. Un noleggio di auto di una certa fascia alta di prezzo ovviamente hanno più difficoltà nel trovare clienti e puntualmente si usano le sponsorizzazioni pubblicitarie. Questo vuol dire che è facile, per chiunque, che nel fare ricerche, vengano proposte queste ditte.

I prezzi compresi di noleggio autista partono dalle 15 € all’ora, che sono una fascia bassa. Poi salgono fino ai 35 € fino a 50 € all’ora per la fascia alta.

Le “differenze” negli autisti?

C’è una grande differenza tra gli autisti che hanno un costo orario basso e quelli più alti, vale a dire: esperienza di guida, conoscenze meccaniche, soluzione dei diversi problemi proposti in tempo reale, patenti prese.

Più ore di guida si fanno è maggiore è l’esperienza che si ha dove si riescono a gestire diverse situazioni di pericolo o di stanchezza. Un buon autista deve essere un provetto meccanico. Esso deve riuscire a risolvere eventuali guasti o a capire come mai ci siano dei malfunzionamenti nelle vetture in questione. Infine troviamo le patenti che permettono di guidare vari veicoli, ma che rappresentano comunque una buona esperienza in più settori.

Dunque è questo che riesce a garantire una tariffa oraria che sia valida e calcolata su quello che l’autista possiede come attività lavorative maturate negli anni.