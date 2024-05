Parcheggio a Malpensa: pro e contro, costi e soluzioni alternative

In Italia ci sono alcuni aeroporti che sono usatissimi, sia per viaggi all’esterno che per quelli nazionali. Malpensa è appunto uno dei migliori che ha sempre molta gente che parte o arriva e dove la preoccupazione principale, per gli utenti, è quello di trovare un parcheggio.

Meglio sapere a cosa si va incontro quando si viaggia con un’auto propria. Lasciare da sola la vostra auto in una zona che non conoscete, isolata o poco frequentata, per tanti giorni, cioè per tutta la durata della vostra vacanza, è pericoloso. Furti, atti vandalici, incidenti di pirati della strada addirittura furto di parti dell’auto, sono all’ordine del giorno. Essi capitano continuamente su vetture che sono state lasciate da sole per molto tempo ed è per questo che quando si viaggia, in particolare quando si prende l’aereo, è bene pensare a dove parcheggiarla.

Il Parcheggio a Malpensa è molto grande, ma in alta stagione c’è il rischio di non trovare alcun posto. Tra l’altro sono costosi e non del tutto sicuro. Alcune zone sono letteralmente abbandonate a sé stesse.

Per esempio lo spazio usato per le lunghe soste, che è all’interno dell’area dell’aeroporto, è molto distante dai terminal. Alcune parti sono custodite ed altre no. Quest’ultime vi è l’avviso che l’aeroporto non si prende carico in caso di danni o furti. Tuttavia non è escluso che dobbiate comunque pagare il suolo occupato per i giorni in cui avete preso l’aereo.

A questo punto è bene pensare a tutti i pro e i contro che ci sono nell’usare questo parcheggio, come anche i costi ed eventuali soluzioni alternative.

PARCHEGGIO VICINO AI TERMINAL

Parcheggia vicino ai terminal è possibile, ma i prezzi variano in base a: stagione, giorni di occupazione e se scegliete un’area coperta e non coperta. Aree che sono custodite, quindi non ci sono danni sulla vettura. Però è bene che richiediate dei chiarimenti su quali sono i prezzi.

Per esempio in questa area si pagano 15 euro al giorno per un minimo di 3 giorni in luoghi scoperti. Si pagano 25 euro al giorno in quelli coperti. Mentre se la vostra sosta è inferiore a questa quantità di giorni, andrete a pagare 30 o 40 euro al giorno per parcheggio scoperto, fino a 60 euro al giorno per parcheggio coperto.

Le soluzioni low cost esterne all’aeroporto sono molto convenienti poiché si può pagare da un minimo di 3.50 euro al giorno fino ad un massimo di 8 € al giorno. La distanza solita, dei parcheggi che sono esterni e privati, è dai 3 ai 10 minuti con bus navetta gratuita che vi porta direttamente al vostro terminal

Prenotare in anticipo il parcheggio

Dovendo prendere l’aereo presso l’aeroporto di Malpensa valutate la data. In alta stagione, da maggio a settembre, rischiate di non trovare un solo posto per parcheggiare. Occorre prenotare in anticipo, almeno un mese prima. Se dovete partire in pieno agosto, allora dovreste fare la prenotazione già da metà maggio.

Questi sono i periodi in cui tanti turisti hanno l’occasione di spostarsi per fare qualche vacanza diversa, quindi c’è scarsità di posti per il parcheggio.