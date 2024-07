L’estate di Michelle Hunziker è iniziata all’insegna della famiglia. La showgirl svizzera ha trascorso diverse settimane in Sardegna insieme alle figlie Sole e Celeste, godendosi momenti di relax lontano dal trambusto di Milano e dagli occhi indiscreti degli ex fidanzati.

L’indiscrezione: Michelle e Giovanni avvistati insieme

Fino a poco tempo fa, Michelle era legata al manager Matteo Viezzer, ma recentemente ha dichiarato di essere felicemente single. Nonostante la sua dichiarazione, le cose potrebbero essere cambiate. Michelle Hunziker è stata paparazzata a Milano in compagnia del suo ex fidanzato, Giovanni Angiolini. Il settimanale Vero ha pubblicato degli scatti che mostrano la coppia mentre passeggia per le strade della città.

Un passato insieme

Michelle e Giovanni si erano frequentati alcuni anni fa, subito dopo la fine del matrimonio di lei con Tomaso Trussardi. La loro relazione durò solo un paio di mesi, ma fece molto parlare di sé. All’epoca, Trussardi non accolse bene la nuova relazione della sua ex moglie, definendo Angiolini «non una persona per bene».

Le parole di Giovanni Angiolini

Recentemente, Giovanni Angiolini ha rilasciato un’intervista a Nunzia De Girolamo, in cui ha parlato per la prima volta della sua relazione passata con Michelle Hunziker. «Diciamo che è una persona con la quale ci siamo frequentati in un periodo molto difficile della sua vita e anche della mia. Posso dire che ci siamo fatti del bene. Lei è una persona alla quale vorrò sempre bene, perché è molto brava e anche una donna davvero di cuore», ha dichiarato Angiolini.