Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Michelle Hunziker è una delle conduttrici in lizza per l’Eurovision Song Contest 2025. La manifestazione, grazie alla vittoria di Nemo nel 2024, si svolgerà in Svizzera.

Michelle Hunziker verso la conduzione dell’Eurovision

A vincere l’Eurovision Song Contest 2024 è stato Nemo, rappresentante della Svizzera, con il brano The Code. Manca un anno alla nuova edizione della kermesse musicale, ma si parla già delle papabili conduttrici che verranno scelte per l’edizione 2025. Tra loro sembra esserci anche Michelle Hunziker.

L’indiscrezione su Michelle all’Eurovision 2025

Stando all’indiscrezione lanciata dal sito TagesAnzeiger, Michelle Hunziker potrebbe essere scelta per la conduzione dell’Eurovision 2025 perché è “nota al pubblico internazionale grazie a Wetten Dass? e al suo lavoro per la televisione italiana”. Inoltre, “poiché l’Eurovision Song Contest è già sufficientemente rigido nella sua drammaturgia, l’atteggiamento sicuro di sé della Hunziker non può che essere positivo per l’evento”.

Dove si svolgerà l’Eurovision Song Contest 2025?

L’Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà in Svizzera, ma ancora non si sa se a Zurigo o a Ginevra. La Hunziker, anche se appartiene alla “vecchia scuola“, sarebbe come conduttrice perché “l’internazionalità è benvenuta” all’ESC. Ricordiamo, infatti, che Michelle, oltre ad avere origini svizzere, è bilingue.