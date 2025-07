Da qualche giorno il nome di Belen è tornato sulle labbra di tutti. Ma stavolta non per una foto glamour o un gossip hot, bensì per un prodotto che fa discutere: la sua maschera intima. La showgirl argentina ha deciso di lanciare una maschera vaginale, come parte della sua linea di cosmesi.

E per presentarla ha scelto di mostrarsi con il prodotto addosso, in uno scatto che ha fatto esplodere i social. Instagram è diventato il teatro di una piccola rivoluzione: oltre centomila like e migliaia di commenti in poche ore.

Belen maschera intima: uno scatto che non passa inosservato

“Un momento di relax è tutto per voi”. Così Belen accompagna la foto che ha fatto discutere – e non poco – il popolo della rete. L’immagine è intima, vera, quasi una sfida. La maschera intima, a forma di farfallina, non è passata inosservata nemmeno alla mamma Veronica Cozzani, che ha subito commentato con entusiasmo e tanti cuoricini. Tra le migliaia di risposte, c’è chi scherza: “Belen, ma vola quella farfallina?”, e la showgirl replica con ironia: “Certo, se la fai volare”. E poi, inevitabilmente, gli uomini che si domandano se esiste qualcosa di simile per loro. “Non ancora, ma la puoi sempre regalare alla fidanzata”, la risposta pronta.

Non sono mancati i confronti con altri marchi: qualcuno ha fatto notare che un prodotto simile era già stato lanciato da un’altra azienda. Belen, senza giri di parole, ha replicato secca: “Anche i Levis sono stati i primi jeans, ma le mie sono meglio, senza presunzione”. Il mix tra leggerezza e determinazione ha fatto breccia in chi segue la sua evoluzione da imprenditrice del beauty.

La carriera e la vita di Belen: tra skincare e turbolenze personali

Non è certo la prima volta che Belen si cimenta nel mondo della cosmesi. Da anni infatti porta avanti una carriera parallela a quella televisiva: prima con prodotti per capelli, poi con il make-up, ora con una linea di skincare che include anche questa maschera intima. Nel frattempo, dopo il divorzio da Mediaset, ha cambiato rotta e quest’anno la vediamo condurre “Only Fun – Comico Show” sul Nove.

Sul fronte privato, però, non mancano le tensioni. Belen è single dopo una lunga relazione e si parla di un periodo piuttosto turbolento, fatto di gossip. Ma a portarle una pace vera, quella che non si compra né si vende, sono i suoi figli: Santiago, 12 anni, avuto con De Martino, e Luna Marie, 4 anni, nata dall’amore con Antonino Spinalbese. In fondo, tra luci e ombre, la vita di Belen continua a scorrere con la sua intensità unica.