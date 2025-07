Non a tutti l’estate piace. Antonella Clerici, per esempio, non la sopporta. Lo ha detto chiaramente, senza troppi giri di parole: «Stagione terribile, a meno che tu non abbia 20 anni e sia in riva al mare». Parole che hanno fatto discutere. E parecchio. I commenti sono arrivati a pioggia, tra chi condivide e chi invece la critica.

Ma Clerici, si sa, non ama le polemiche da divano. E così, zitta zitta, è sparita per un po’. Via dalla Liguria, via dal caldo soffocante, via dalla confusione. Rifugio? Il suo buen retiro nel bosco, ad Arquata Scrivia. Una casa immersa nel verde. Un’altra dimensione. E qui è successa la cosa più semplice. Ma anche quella che ha acceso di nuovo il web.

Antonella Clerici senza trucco, un’estate lontano dai riflettori: le reazioni

Niente studio, niente luci, niente make-up. Solo jeans corti, maglia nera e un libro tra le mani. Il compagno Vittorio scatta qualche foto durante una passeggiata nel bosco. Poi arriva il post. “Letture estive in compagnia”, scrive lei, e sembra quasi un sussurro. Ma le immagini parlano forte. Antonella Clerici senza trucco, occhi dietro gli occhiali e zero filtri. Non serve altro. E le reazioni sui social? I fan impazziscono. Ma in modo diverso dal solito. Non c’è sarcasmo, né cattiveria. Solo una lunga scia di frasi dolci, curiose, a tratti affettuose. Qualcuno dice: «Sei ancora più bella così». Un altro scrive: «Che luce che hai al naturale». E poi: «Sembri una ragazzina». C’è anche chi si sorprende, chi si emoziona. E chi, semplicemente, ringrazia. Perché non è da tutti mostrarsi così. Come se nulla fosse.

Si mostra senza trucco Antonella Clerici: le reazioni sincere dei fan

In un mondo dove tutto è costruito, dove ogni selfie ha un filtro e ogni parola è strategia, lo scatto di Antonella è una piccola rivoluzione. Le reazioni dei fan — spontanee, calde, vere — raccontano di un volto che non ha bisogno di maschere. Né sul palco, né nella vita. Forse è proprio questo che la rende così amata. E forse, ogni tanto, serve ricordarselo: basta poco. Basta essere sé stessi.