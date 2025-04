Antonella Clerici sorprende i fan, mostrando forza e vulnerabilità per un problema di salute durante la puntata di “È sempre mezzogiorno”.

Oggi, giovedì 24 aprile 2025, Antonella Clerici ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria forza durante la puntata di È sempre mezzogiorno. Nonostante un problema di salute, la conduttrice ha sorpreso i suoi fan con la solita energia, rivelando anche una sua parte vulnerabile che ha toccato il cuore di tutti.

Un esempio di come, anche nei momenti difficili, Antonella continui a conquistare il pubblico. Ma cosa le è successo?

Antonella Clerici e il messaggio rivolto ai telespettatori

Dopo un omaggio a Papa Francesco e il collegamento con Federico Quaranta da Assisi, Clerici ha parlato direttamente al suo pubblico.

La puntata del 24 aprile di È sempre mezzogiorno è iniziata con un tono sobrio, quando Antonella Clerici ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi telespettatori. La conduttrice ha voluto chiarire la situazione personale, rassicurando il pubblico e invitandolo a prestare attenzione alla propria salute. Un messaggio di consapevolezza e di cura verso se stessi che ha voluto condividere con tutti, come sempre, con sincerità e determinazione.

È Sempre Mezzogiorno, l’annuncio choc di Antonella Clerici sulle sue condizioni di salute

Come di consueto, la conduttrice ha deciso di condividere con i suoi telespettatori la situazione, mantenendo la sua trasparenza:

“Sapete che vi racconto sempre tutto e vi avverto se sentirete degli strani rumori, vi faccio un po’ sorridere. Anche stanotte non ho dormito perché questo coso per la pressione fa un po’ di casino ma era necessario“.

Durante la diretta, ha spiegato di indossare un holter pressorio, uno strumento medico utilizzato per monitorare la pressione arteriosa per 24 ore, che poteva emettere suoni anomali durante la puntata. Ha anche rassicurato il pubblico, precisando che, sebbene i suoi valori fossero ‘un po’ sballati‘, non c’erano motivi di grande preoccupazione.