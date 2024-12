Antonella Clerici ha sorpreso tutti presentandosi in diretta alla conduzione del suo programma È sempre mezzogiorno indossando un paio di occhiali. La conduttrice però ha dato subito una spiegazione.

Il mistero degli occhiali

Nella puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda ieri, giovedì 12 dicembre, Antonella Clerici si è presentata con un paio di occhiali rosa. Con la schiettezza, la sincerità e la genuinità che le appartengono da sempre, la Clerici ha subito voluto spiegare agli spettatori il motivo di quell’accessorio insolito. Ha infatti raccontato di essersi svegliata con la palpebra gonfia e di aver deciso di indossare gli occhiali per non turbare gli spettatori e non mettere a disagio il pubblico che pur conosce la sua avversione per gli occhi coperti.

La spiegazione di Antonella Clerici

In un momento di spontaneità, tipico del suo carattere e della sua conduzione, Antonella Clerici ha deciso di svelare l’arcano dietro la presenza degli occhiali. Ha quindi raccontato al pubblico: “Mi scuso per gli occhiali ma ho l’occhio che è gonfio. Mi sono svegliata con una palpebra così. Vi chiedo scusa ma è anche per non vedere una cosa che potrebbe impressionare. Ho messo l’unguento e spero mi passi. Chiedo scusa.”

Gli spettatori hanno accolto positivamente la sincerità della conduttrice.