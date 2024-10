Durante la puntata di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha lanciato una frecciata per la questione legata al golden minute, un periodo di pausa pubblicitaria prolungato che ha suscitato alcune polemiche.

Le polemiche di Antonella Clerici

Antonella Clerici è sembrata molto infastidita per quanto accaduto: la pausa era durata ottantacinque secondi invece di sessanta. A tal proposito, la conduttrice ha deciso di non restare in silenzio e ironizzando ha affermato:

“Mi vien da ridere perché dico: ‘Ma il minuto?’. Ma che minuto è questo qua? Scusate si chiama golden minute. Cioè a me mi sembrava più di un minuto. Va bene, ce lo toglierete da qualche altra parte, vero? Ecco.”

Poi la Clerici ha aggiunto:

“Quelli che stanno sempre zitti, buoni e cari sono quelli che poi sempre, no? Invece, quelli che rompono sono quelli che poi hanno. Adesso rompo anche io. Eh no, perché ogni tanto.. È sempre festa”.

Le scuse in diretta oggi a È Sempre Mezzogiorno

Oggi 15 ottobre, Antonella Clerici è tornata sull’argomento e ai telespettatori ha spiegato quanto accaduto. Nella puntata di ieri, dopo aver lanciato il “golden minute”, la pausa a suo dire sarebbe durata “quasi due minuti”. Tuttavia, la conduttrice ha spiegato che si è trattato di un errore tecnico e si è scusata:

“C’è stato un errore tecnico e siamo andati a nero. Quindi mi scuso perché sugli errori tecnici sono molto tollerante, perché tutti possiamo sbagliare, ci mancherebbe altro. Io pensavo semplicemente che ci avessero messo come al solito tutta la pubblicità che non mettono prima e quindi ho detto… vabbè, ho fatto le mie solite battute”.

La Clerici quindi, solitamente paziente e positiva, questa volta è esplosa, ma ha fatto subito un passo indietro.