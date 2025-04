Mo: Idf, 'intercettato missile lanciato dallo Yemen'

Tel Aviv, 26 apr. (Adnkronos/Afp) - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato un missile proveniente dallo Yemen, da dove i ribelli Houthi lanciano regolarmente missili e droni contro Israele. "A seguito delle sirene che hanno suonato di recente in diverse regioni di Israele...

Tel Aviv, 26 apr. (Adnkronos/Afp) – L'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato un missile proveniente dallo Yemen, da dove i ribelli Houthi lanciano regolarmente missili e droni contro Israele. "A seguito delle sirene che hanno suonato di recente in diverse regioni di Israele, è stato intercettato un missile lanciato dallo Yemen. Il missile è stato neutralizzato prima di entrare in territorio israeliano", ha dichiarato l'Idf in un comunicato.