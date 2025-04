In Mediaset fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che scatterà il prossimo 7 maggio, in questo periodo infatti sta impazzando il toto concorrenti tra i fan del programma che sono curiosi di capire chi tra gli ex VIP approderà sull’isola per partecipare al famoso show. Tra questi ci potrebbe essere un graditissimo ritorno.

Isola dei Famosi, chi parteciperà all’edizione 2025

Al momento non vi sono tantissime indiscrezioni rispetto ai partecipanti del programma, in primis chi parteciperà ha un’esclusiva verso la rete del Biscione come contratto e non può rivelare in altre trasmissioni la propria presenza al gioco.

Questa clausola riduce di molto la possibilità di capire chi è tra i concorrenti del reality e purtroppo i social, da sempre fonti di rumors o esclusive non vengono incontro alla risoluzione del quesito.

L’unica cosa da fare è quindi aspettare il 7 maggio, o i giorni antecedenti, e sperare che Mediaset riveli chi saranno i partecipanti all’edizione di quest’anno.

Tra i papabili anche Cristina Plevani

Dato che un’ufficialità alla stampa della lista dei partecipanti non è ancora arrivata ma le voci si rincorrono, si è saputo da VanityFair e poi riportato da GiornalediBrescia.it che Cristina Plevani farà parte del cast del programma condotto da Veronica Gentili.

La donna, quasi 53enne svolge il lavoro di istruttrice di fitness in piscina ma è salita alla ribalta nazionale per aver vinto il primo Grande Fratello nell’ormai lontano 2000.

Plevani non ha mai cavalcato l’onda derivante da quel successo, tornando immediatamente a dedicarsi al proprio lavoro, come fa ancora oggi. Sui social ha un seguito di 113 mila follower ma dai post non trapela nulla sul suo futuro all’interno del programma.

Non resta quindi che attendere l’ufficialità che arriverà a breve, indubbiamente questa notizia la riporterà sulla ribalta televisiva e farà parlare di lei dopo oltre due decenni.