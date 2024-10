Dopo un’assenza nelle prime due episodi della stagione, Veronica Gentili è tornata a condurre Le Iene. Nella puntata del 13 ottobre, la giornalista di Mediaset ha ripreso il suo ruolo accanto a Max Angioni, dopo aver affrontato un grave lutto che l’ha colpita recentemente. Infatti, sua padre è venuto a mancare dopo una malattia improvvisa che lo aveva colpito. Veronica era scomparsa dal video per tre settimane, e con l’inizio della nuova edizione del programma di Italia1, le condizioni di salute del genitore erano peggiorate, conducendo al suo decesso. La triste notizia l’aveva raggiunta mentre era in procinto di provare per la diretta, costringendola a rinunciare per la seconda volta.

Durante questo periodo, i suoi colleghi de Le Iene le avevano espresso il loro supporto attraverso un messaggio sentito all’inizio della trasmissione, ma non c’era certezza sul suo rientro. Tuttavia, Veronica ha scelto di tornare a Mediaset nonostante il momento difficile e ha ripreso la conduzione affiancata da Max Angioni, il quale l’ha accolta calorosamente in studio. La terza puntata si è inaugurata con un intenso abbraccio tra i due, durante il quale la giornalista ha trovato modo di esprimere la sua gratitudine: «Grazie a tutti, voglio ringraziare Le Iene per la vicinanza in questo momento e tutte le persone che mi hanno supportata, senza le quali non sarei riuscita a farcela».

Il ritorno di Veronica Gentili

Veronica Gentili ha dedicato un pensiero speciale al padre durante il suo rientro in studio: «Desidero dedicare questa trasmissione a mio papà, che sarebbe stato felice di vedermi qui stasera e senza il quale non sarei la persona che sono. Grazie». I suoi follower, diverse ore prima della trasmissione, erano già a conoscenza del suo ritorno nella terza puntata de Le Iene. Dopo un lungo periodo di assenza dalle piattaforme social, Veronica aveva riattivato il suo profilo Instagram per esprimere gratitudine ai suoi sostenitori per il supporto ricevuto in un momento così difficile. «Sono grata a tutti quelli che mi hanno mostrato vicinanza e mi hanno abbracciata forte in questi giorni. Questa sera tornerò al lavoro. So che è ciò che papà desidera, e ora più che mai, lo ascolto», aveva scritto sul suo account poco prima di apparire in video, accompagnando il messaggio con una dolce foto di lei piccola col padre durante una vacanza in montagna.