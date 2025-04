Anche la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi ha ora una data di partenza, annunciata in maniera discreta da Mediaset.

Riparte l’Isola dei Famosi

Il reality è previsto in affiancamento a The Couple, condotto da Ilary Blasi, che continuerà almeno fino alla quinta puntata, sebbene sarebbero dovute essere otto puntate, anche se i bassi ascolti della scorsa settimana hanno fatto ipotizzare una chiusura anticipata.

Il lunedì sera sarà quindi affidato a Ilary Blasi affiancata da Luca Tommassini e Francesca Barra, mentre il mercoledì toccherà a Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli. Lo scorso ottobre sono andati in onda due reality di Mediaset nello stesso periodo, Grande Fratello e La Talpa, col risultato che uno è stato chiuso con tre puntate di anticipo. Come andrà con The Couple e L’Isola dei Famosi?

Il cast

Anche il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5, comincia a farsi più definito. Al momento sono stati ufficializzati 12 concorrenti, suddivisi tra 7 donne e 5 uomini, sebbene non si escluda che il gruppo possa allargarsi con nuovi ingressi. Tra i nomi ancora in forse si vocifera che sarà presente Delia Duran (compagna di Alex Belli), l’attore turco Burak Özçivit, l’ex allenatore Serse Cosmi, la showgirl Carmen Russo e il deejay Shorty di M20.

Quando inizia L’Isola dei Famosi? Mediaset svela la data

L’annuncio della data ufficiale è avvenuto tramite il numero usato per reclutare il pubblico in studio, rivelando che c’è disponibilità per “mercoledì 7 maggio” in diretta presso “gli Studi Mediaset, Corso Europa a Cologno Monzese a Milano“. Tenendo conto di tale data, mancano soltanto due settimane al ritorno de L’Isola dei Famosi, previsto in contemporanea a The Couple di Ilary Blasi.