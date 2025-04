Francesca Ferragni ed il pancione sui social: figlio in arrivo

Francesca Ferragni ed il pancione sui social: figlio in arrivo

Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni ha voluto mostrare tramite delle foto-ritratto la propria famiglia al folto pubblico di seguaci,che non perde un attimo della vita della donna, un importante cambiamento in arrivo, infatti il nido d’amore vedrà a breve la presenza di un altro bambino.

Francesca Ferragni, chi è la sorella di Chiara

Francesca Ferragni è la sorella di Chiara ed ha preferito seguire le orme del padre ed infatti svolge la professione di dentista, oltre che l’influencer sui social, seppur abbia un numero di follower ben minore rispetto alla Ferragni più rinomata a livello nazionale.

La donna è sposata con Riccardo dal 2023 e nel 2022 il loro amore è stato suggellato con la nascita del primo figlio Edoardo che oggi ha 2 anni.

La famiglia in attesa del nuovo arrivo

Francesca Ferragni ha condiviso la notizia con una serie di foto sui social che ritraggono la famiglia unita, infatti si vedono lei, il marito, il piccolo Edoardo ed il loro cane Gabri.

In particolare in uno di questi scatti a catturare l’attenzione è Edoardo che bacia il pancione, un segno di tenero affetto per la sorellina che nascerà.

La foto è stata scattata lo scorso gennaio, nel frattempo Francesca ha annunciato che sarà una bambina, la data del parto non è stata annunciata ma è probabile che possa verificarsi tra settembre ed ottobre.