Dopo il pandoro gate, Francesca Ferragni, sorella di Chiara, sarebbe stata licenziata. La notizia, lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, ha fatto il giro dei social ed è arrivata alle orecchie della diretta interessata. Qual è la verità?

Francesca Ferragni licenziata dopo il pandoro gate?

Nel corso di un programma radiofonico su RTL 102.5, il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato un’indiscrezione su Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara. Sembra che la ragazza, di professione dentista, sia stata licenziata dopo l’esplosione del pandoro gate. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

L’indiscrezione su Francesca Ferragni

Parpiglia ha dichiarato:

“Francesca Fagnani, sorella dell’imprenditrice digitale, stimata dentista, sarebbe stata sospesa dal posto di lavoro. Diamo questa notizia in esclusiva. Che è bruttissima. Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista, ha studiato per fare la dentista. Lavorava in uno studio e succede che il titolare – c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al pandoro gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia – è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. Credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro”.

La versione di Francesca Ferragni

La notizia data da Parpiglia è diventata virale in un lampo e Francesca Ferragni è stata costretta a rompere il silenzio. La sorella di Chiara si sta godendo una vacanza alle Maldive, ma non è stata licenziata. Via Instagram ha fatto sapere: