Alessandro Cecchi Paone ha un sogno intimo che coinvolge il marito Simone Antolini. Il giornalista vorrebbe fare l’amore a tre, con il consorte e una donna. Una rivelazione bollente, che nessuno si aspettava.

Ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, Alessandro Cecchi Paone ha parlato della sua candidatura con Stati Uniti d’Europa, con a capo l’ex premier Matteo Renzi, alle prossime elezioni europee di giugno. Non solo politica, il giornalista ha fatto anche una confessione intima sul marito Simone Antolini.

Alessandro Cecchi Paone ha dichiarato:

“Aldo Busi mi definì diversamente etero. Io con una donna ci andrei ancora, ma ci stiamo pensando con Simone, che ci è andato ed ha avuto una figlia. Noi stiamo pensando di andare insieme con una donna, vorremmo fare un threesome. È assolutamente nelle nostre fantasie. Succede che vediamo passare una bella donna e diciamo: guarda, però. Non è che ce ne siamo dimenticati delle donne. L’idea nostra è di festeggiare: se entriamo in Europa e se lui che segue una signora delle Marche per Tajani, entra in Europa, stiamo pensando di festeggiare in questa maniera”.