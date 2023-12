Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno detto sì: le foto

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono diventati marito e moglie. La cerimonia di nozze, difronte amici e parenti, si è svolta a Napoli.

Alessandro Cecchi Paone: le nozze

Dopo quasi tre anni d’amore, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno deciso di pronunciare il fatidico sì e sono convolati a nozze alla presenza di amici e parenti a Napoli. I due, entrambi eleganti in abiti blu, si sono mostrati felici e sorridenti mentre sfoggiavano le fedi nuziali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

“Ho sempre frequentato partner giovani: mi permettono di riversare su di loro la mia parte protettiva, la mia esperienza. Per contro, prendo entusiasmo e sguardo al futuro”, ha confessato Cecchi Paone, e ancora:

“Sapere che con Simone avrei davvero formato una famiglia. La bambina ha la sua mamma, naturalmente, ma io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario. Se andiamo d’accordo? Sì molto. Adesso facciamo i turni per dormire con il padre: quando siamo tutti insieme, facciamo una notte per uno. Anche se lei ogni tanto bara”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vita privata dei due vip che, per il momento, non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni. I due insieme sembrano essere più felici che mai e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul loro conto.