Milano: bimbo di 10 anni ferito dal pitbull di famiglia, il drammatico incidente

Lo scorso venerdì 3 maggio a Milano, nel quartiere Adriano, si è appreso di un nuovo attacco da parte di un pitbull di famiglia ai danni di un bimbo di 10 anni. Le ferite riportate a una gamba e al torace hanno richiesto l’intervento tempestivo dei genitori e dei soccorsi, che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo dove è stato controllato e medicato.

Le condizioni del bambino

Sebbene il bimbo non sia mai stato in pericolo di vita, l’esperienza è stata sicuramente traumatica per lui e per i suoi genitori. Dopo la dimissione dall’ospedale, la prognosi di alcuni giorni non tiene conto dello spavento e dell’ansia che questa situazione potrebbe aver provocato. Per fortuna, il pitbull è stato immediatamente allontanato dalla famiglia e portato in un canile per un periodo di osservazione obbligatoria. Tuttavia, è fondamentale comprendere le cause scatenanti di tale aggressività per prevenire futuri incidenti.