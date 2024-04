Una comunità in lutto per l'ultimo saluto a Francesco Pio: oggi i funerali nella parrocchia SS. Giuseppe e Fortunato di Borgo Aversana a Battibaglia, vicino a Campologo di Eboli

Affranti i familiari del piccolo Francesco Pio che non si danno pace per la morte del bimbo di 13 mesi ucciso dai due pitbull.

Le parole della zia ai funerali

Virginia D’Amaro è la zia di Francesco Pio, sorella del padre, ha dichiarato:

«Parlo a nome della famiglia D’Amaro non abbiamo parole per quanto accaduto. Il mio pensiero va a mio nipote che non c’è più. A prescindere di chi sia la colpa, lui non c’è più. Era come un figlio. La mia famiglia chiede solo giustizia. È un dolore che solo chi lo ha vissuto può capire».

I funerali del bimbo sbranato dai pitbull

Sul manifesto funebre, si vede un bimbo sorridente e spensierato. È stata presa la medesima foto che la mamma Paola ha messo come immagine del profilo sui social già nella giornata di ieri.

In attesa dell’arrivo della bara, i primi a giungere il luogo dell’ultimo saluto, sono stati il nonno materno Franco Santoro, i fratellini di Francesco Pio, Immacolata e Adam che, insieme alla mamma Paola Ferrentino sono distrutti dal dolore e non si danno pace per quanto accaduto.

Tanta la commozione, profondo silenzio e un lunghissimo applauso dei presenti all’arrivo della piccola bara bianca coperta di fiori è stata accolta con la canzone ‘Danzami nei sogni’ di Salvatore Sorriso ft Andrea Zeta.

L’omelia del parroco Franco Roca e la fiaccolata in ricordo del piccolo

«Non ci sono parole per affrontare questa perdita. Chiederò aiuto allo Spirito Santo».

Si terrà stasera alle ore 19.30 la fiaccolata per ricordare Francesco Pio D’Amaro. Il raduno è previsto presso ‘Casina Rossà nelle vicinanza della casa dove si è verificata la tragedia.

Intanto, domani alle ore 10, si terrà l’inumazione al cimitero di Salerno nel Campo Angeli alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli che incontrerà i familiari e porterà il suo ultimo saluto al piccolo Francesco Pio.