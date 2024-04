Un bambino di 15 mesi è stato ucciso da due pitbull nel giardino di un’abitazione a Eboli. La mamma ha provato a salvarlo ma è stata ferita.

Bambino ucciso da due pitbull: la tragedia a Eboli

Un bambino di 15 mesi è stato aggredito e ucciso da due pitbull, cani di famiglia. Ferita anche la madre, azzannata durante il disperato tentativo di salvare il figlio. La tragedia si è consumata in un’abitazione rurale della zona di Eboli, in località Campolongo, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, i due cani potrebbero aver ritenuto il bambino come una sorta di “pupazzo da gioco” o un elemento “estraneo” e nella foga gli si sono scagliati contro. Sul corpo del piccolo il medico legale ha riscontrato profonde lesioni causate dai morsi.

Ferita anche la mamma mentre cercava di salvare il figlio

La madre del bambino è rimasta ferita dall’aggressione dei due pitbull. La donna è stata azzannata in diversi punti delle gambe. Quando si è resa conto di quello che stava accadendo, è corsa per cercare di salvare il figlio, ma i due cani le si sono rivoltati contro. I due pitbull sono stati portati via dall’abitazione e trasferiti in un canile. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica del tragico incidente, per capire se il bambino fosse da solo nel giardino con i due cani.