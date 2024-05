Palma Ramadori, una donna di 77 anni, è stata travolta da un’automobile mentre passeggiava a Montegranaro, in provincia di Fermo. La donna è deceduta.

Travolta mentre passeggia a Montegranaro: morta una donna

Palma Ramadori, una donna di 77 anni, molto conosciuta a Montegranaro, è stata travolta da un’auto in corsa in viale della Rimembranza, mentre stava passeggiando. La donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Fermo ma purtroppo non ce l’ha fatta. La vittima era sposata con Enrico Sergolini, uomo molto conosciuto a Montegranaro per la sua attività imprenditoriale e sociale.

Incidente a Montegranaro: aperto fascicolo per omicidio stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, avvertiti dall’automobilista, che hanno portato l’anziana all’ospedale Murri di Fermo. La donna era cosciente, ma in condizioni instabili, che sono peggiorate sempre di più, fino al decesso. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso, per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. La Procura della Repubblica di Fermo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente.