Brutto incidente a Giarratana, in provincia di Ragusa. Una bambina è stata investita davanti a un bar.

Incidente a Giarratana: bambina investita

Un brutto incidente si è verificato a Giarratana, in provincia di Ragusa, dove una bambina è stata investita davanti a un bar. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata investita poco dopo essere uscita dal locale. L’auto non è riuscita ad evitare l’impatto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Bambina investita a Giarratana: il trasferimento a Catania

La piccola è rimasta ferita nell’impatto e i sanitari hanno deciso di portarla all’ospedale Cannizzaro di Catania. Per il momento non sono trapelate informazioni più dettagliate sulle condizioni della bambina, che è stata prontamente soccorsa.