Incidente in provincia di Como, anziana investita mentre attraversa la strada

Incidente in provincia di Como, anziana investita mentre attraversa la strada

Una donna è stata travolta all'uscita di un negozio, l'incidente è avvenuto a Inverigo in provincia di Como

Una donna di 80 anni è stata travolta da un’auto in via General Cantore, a Inverigo in provincia di Como.

Terribile incidente in provincia di Como

L’incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 11:30. Dalle prime ricostruzioni sembra che la pensionata stesse attraversando la strada, quando è stata centrata dal veicolo. Lo schianto l’ha scaraventata contro un 32enne in bicicletta, che stava arrivando proprio in quel momento. L’auto pirata, invece, è fuggita senza fermarsi. Alcuni passanti hanno cercato di annotarsi la targa, ora spetterà alle forze dell’ordine risalire al colpevole.

La corsa in ospedale

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, dotati dell’elisoccorso decollato da Como Villa Guardia, dell’auto infermieristica e di un’ambulanza. L’80enne, che si trovava in arresto cardiocircolatorio, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Erba, nel reparto rianimazione. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Gli operatori del 118 hanno soccorso anche il ciclista, che tuttavia ha riportato solo lesioni lievi e non è stato accompagnato in ospedale. Presenti i carabinieri, che dovranno eseguire i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Scontro tra auto e moto a Cantù

Intorno alle 11 di questa mattina si è verificato un altro incidente nel Comasco. Un’auto e una moto, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate sulla Strada Provinciale 36. Il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. La circolazione sul tratto di strada è stata notevolmente rallentata.