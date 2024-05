Alcuni pannelli solari montati su un palazzo a Garbagnate Milanese hanno generato un incendio sul tetto dell’edificio.

Pannelli solari innescano un incendio a Milano

L’incidente è avvenuto in via Leonardo Da Vinci, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 maggio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno lavorato per sedare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni la scintilla sarebbe partita dai pannelli solari installati sul tetto dell’edificio di tre piani. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, che avvertendo un odore acre hanno cercato di capire da dove provenisse. Presenti anche le forze dell’ordine. Al momento non sono state segnalate persone ferite, grazie anche all’ “evacuazione spontanea” eseguita dai condomini, come riportato da MilanoToday.

Incendio in corso Buenos Aires

Appena un giorno prima il capoluogo lombardo era stato teatro di un altro rogo, questa volta in corso Buenos Aires. Intorno alle 13 di mercoledì un incendio è divampato in un appartamento, all’interno di un palazzo. Sul posto sono accorsi tre mezzi dei Vigili del fuoco, che hanno prontamente spento le fiamme. Fortunatamente anche in questa occasione le persone sono state messe in salvo e non ci sono stati feriti.