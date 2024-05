Gallarate, grave incidente: investita una donna a passeggio con il cane

Incidente in viale Unione Europea poco prima delle 18, ragazzi in moto causano scontro in zona a traffico limitato, interviene anche l'elisoccorso

Nella giornata di ieri, venerdì 17 maggio, verso le ore 18:00 si è verificato un grave incidente in viale Unione Europea, nei pressi della zona industriale di Sciaré, a Gallarate, causato da alcuni ragazzi che stavano testando le loro moto in una zona a traffico limitato. Purtroppo, una donna di 33 anni è stata investita mentre era a passeggio con il suo cane.

L’incidente

Incidenti come questo, sono frequenti nella zona, dove i giovani spesso utilizzano strade meno trafficate per provare i loro veicoli. La giovane 33enne è stata coinvolta in un incidente con una moto mentre si trovava in una zona chiusa al traffico lungo il viale dell’Unione Europea, a Gallarate, in provincia di Varese. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica esatta dell’incidente, ma è evidente che l’uso improprio delle moto in aree non destinate a questo scopo può portare a gravi conseguenze

I soccorsi

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere le barriere New Jersey e permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente. Sul posto sono giunti il personale dell’AREU con un’ambulanza, un’auto medica e persino un elisoccorso. Fortunatamente, le prime valutazioni mediche indicano che la donna non ha riportato gravi ferite. Anche uno dei ragazzi, 16enne che testava la moto, si è ferito nell’incidente ma non è grave.