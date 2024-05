Dramma a Russi, in provincia di Ravenna, dove una donna è stata presa in pieno da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

A Russi, in provincia di Ravenna, si è verificato un terribile incidente stradale in cui una donna è stata investita da un’auto. Tutto è avvenuto in via Faentina Nord nella mattina del 17 maggio, intorno alle 8.

Le condizioni della donna di 45 anni sono abbastanza gravi e sebbene sia rimasta cosciente in ogni momento, per lei è stato necessario il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata attualmente ma non sappiamo le sue condizioni reali, di certo i traumi sono stati importanti.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi.

Incidente a Russi: l’intervento dei carabinieri

I fatti sono così recenti che al momento non abbiamo molte informazioni in merito. Non sappiamo se l’automobilista si sia fermato a soccorrere la 45enne né chi sia stato a lanciare l’allarme.

Quello che è certo è che la donna stesse attraversando regolarmente sulle strisce. Eventuali telecamere di sorveglianza aiuteranno gli agenti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, oltre a possibili testimoni oculari dell’accaduto.

Sul posto sono giunti gli uomini della polizia stradale per chiudere il tratto di strada interessato dall’incidente, contemporaneamente i carabinieri e la polizia municipale di Russi, hanno iniziato con i rilievi e gli accertamenti di rito.