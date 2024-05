L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Sant’Alberto a Ravenna

Intorno alle 17 di oggi, mercoledì 15 maggio, si è verificata una violenta collisione tra due veicoli in via Sant’Alberto, poco distante dall’ingresso meridionale del paese.

Scontro frontale tra auto: un morto e tre feriti

Secondo le prime ricostruzioni sembra che un SUV e un’utilitaria si siano scontrati frontalmente. Nell’impatto è morta una persona, mentre tre sono rimaste ferite. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Indagano gli inquirenti

Sul posto sono immediatamente intervenuti, oltre al personale medico del 118, anche gli agenti della Polizia Locale per coordinare le operazioni di soccorso e avviare i primi accertamenti. Le forze dell’ordine dovranno cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale e determinare eventuali responsabilità.

Ennesimo incidente a Ravenna

Nella giornata di oggi la città romagnola è stata teatro di un altro incidente stradale. Intorno alle 15 tre macchine sono rimaste coinvolte in uno scontro su viale Alberti, in direzione viale Randi-viale Europa. Sul posto sono tempestivamente giunti i Vigili del fuoco, determinanti per estrarre due persone rimaste incastrate all’interno delle vetture. Insieme ai sanitari del 118 è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha chiuso il tratto di strada per mettere in sicurezza l’aerea e consentire di svolgere i rilievi del caso.