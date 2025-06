Tragedia in Brianza, in stazione a Monza un uomo è stato travolto e uccido da un treno. La linea Milano-Chiasso presenta ritardi e cancellazioni. La situazione.

Monza, travolto da un treno in stazione: morto un uomo

Tragedia in stazione a Monza questo pomeriggio intorno alle ore 16.25, quando un giovane di 21 anni, di cui non si conosce l’identità, è morto travolto da un treno.

Inutili sono stati i soccorsi, il giovane è deceduto sul colpo. Sul posto anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia ferroviaria e il personale di Rfi (rete ferroviaria italiana). Si indaga al fine di capire l’esatta dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita il giovane uomo.

Monza, travolto da un treno in stazione, morto un uomo: cancellazioni e ritardi

Al momento come detto non è chiara la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di 21 anni travolto da un treno in stazione a Monza. La polizia sta al momento indagando. Intanto la circolazione dei treni sulla linea Milano-Chiasso è rallentata, Trenord fa sapere che sulla linea sono segnalati ritardi fino a 40 minuti. Se dovete prendere un treno sulla linea Milano-Chiasso controllate prima che non sia stato cancellato.