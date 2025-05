Entrambe travolte da treni in transito in due orari distinti ma ravvicinati, ed entrambe decedute. É il duplice dramma avvenuto nella prima mattinata di sabato 10 maggio sulla rete ferroviaria lombardia, in due zone differenti ma con il medesimo epilogo. A perdere la vita sono stati due uomini: che cosa è successo? I primi aggiornamenti in merito alle ipotesi legate agli incidenti.

Doppio incidente sulla tratta ferroviaria: due persone morte travolte dai treni

Il primo incidente mortale si è verificato nella stazione di Borgo Lombardo intorno alle 5.40. Ci troviamo nella zona di San Donato Milanese, dunque a poca distanza dal capoluogo lombardo: un treno di passaggio ha travolto un uomo che è stato sbalzato a diversi metri di distanza sulla massicciata. A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Poco dopo un secondo uomo è morto in circostanze simili: intorno alle 6.15 in via Rosa Luxemburg, una persona è stata trovata senza vita. Si è ipotizzato anche in questo caso l’impatto con un convoglio di passaggio. Anche in questo caso i soccorritori di Areu non hanno potuto fare altro che appurare la morte dell’uomo.

Travolti dal treno e morti: le prime ipotesi

Le forze dell’ordine, dopo che i vigili del fuoco hanno messo le aree in sicurezza, hanno raccolto i rilievi e avviato le indagini per chiarire se dietro al duplice decesso vi siano gesti volontari o se si sia trattato di incidenti. Gli accertamenti della Polizia ferroviaria regionale, dunque, proseguono.