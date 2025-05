Bari, ragazza perde un dito mentre si allena in palestra

Bari, ragazza perde un dito mentre si allena in palestra

Una ragazza ha perso un arto mentre svolgeva un esercizio in una delle palestre della città pugliese.

A Bari nella giornata di mercoledì 7 maggio è accaduto un episodio grave ad una giovane che si allenava in una palestra della città, quanto accaduto serve a far luce sull’importanza di considerare che l’attrezzistica per l’allenamento sia effettivamente posizionata correttamente altrimenti possono esserci ripercussioni pesanti.

Palestra e possibili incidenti, a cosa fare attenzione

La Palestra è uno degli sport più praticati in Italia con migliaia di centri in ogni angolo della nostra penisola dove le persone si allenano per mantenersi in forma e migliorare il proprio aspetto fisico nonché le prestazioni.

Questi luoghi fungono anche da centri relazionali perché permettono di conoscere nuove persone accomunate dalla medesima passione per il fitness. La Palestra come ogni altro sport non è esente da possibili danni.

Gli atleti infatti devono fare attenzione alle attrezzature che utilizzano, in particolare se queste siano effettivamente montate correttamente al fine di non avere problemi durante lo svolgimento degli esercizi.

Bari, ragazza perde il mignolo mentre si allena

Mercoledì 7 maggio, nella palestra McFit in via Adolfo Omodeo una ragazza mentre stava svolgendo un esercizio con un attrezzo multipower ha perso il mignolo della mano sinistra a causa del cedimento dell’attrezzo stesso.

Come riporta il Corriere.it anche la mano sinistra è stata coinvolta nell’incidente ma per fortuna non è stato necessario amputare il dito.

Immediatamente chiamati i soccorsi la ragazza è stata poi trasferita al Policlinico di Bari nel reparto di chirurgia plastica dove è stata medicata dal personale sanitario.