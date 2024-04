Genova, donna muore investita dalla propria auto

La donna di 88 anni è stata travolta dalla propria auto, parcheggiata in una via in discesa

Una donna di 88 anni è morta travolta e schiacciata dalla propria auto parcheggiata su una via in discesa.

L’incidente mortale

La tragedia è avvenuta a Genova, domenica 21 aprile tra via Salvago e via Piaggio, in una strada in discesa nel quartiere di Castelletto. La donna avrebbe parcheggiato l’auto lungo la strada, senza accorgersi che questa però si è messa in movimento e ha finito per investirla.

La sezione Infortunistica della Polizia locale sta ancora tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per capire se il movimento del veicolo sia stato provocato da un cedimento del freno a mano oppure se questo non sia stato inserito nella maniera corretta.

Il soccorso e la morte in ospedale

L’ottantottenne è stata subito soccorsa dal personale del 118. Non è apparsa in pericolo di vita ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo.

La situazione però e bruscamente precipitata nelle ore successive al ricovero e la donna è morta intorno alle ore 21, nonostante i tentativi dei medici di salvarla.