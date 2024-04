Alessio Russo, un giovanissimo ragazzo di 18 anni, è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava a bordo della sua bicicletta.

Caserta, ha un malore in bicicletta

L’incidente è avvenuto nei pressi del centro commerciale Borgo Antico di San Cipriano in provincia di Caserta. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il malore è stato fatale e non gli ha lasciato scampo. La comunità di Casal di Principe si è stretta intorno alla famiglia, condividendo il cordoglio per la prematura scomparsa.

Si sente male in sella alla bici, morto 75enne

Una tragedia analoga si è consumata pochi giorni fa in provincia di Pesaro-Urbino, dove il 75enne Vincenzo Mancini si è sentito male durante un’uscita in bici. Come riportato da Il Resto del Carlino, il gruppo amatoriale Compact di Pesaro si stava cimentando in un itinerario che lui stesso aveva organizzato. L’ex agonista si trovava con i compagni in località Apsella quando si è sentito male, probabilmente a causa di un malore improvviso, che anche in questo caso si è rivelato letale. L’uomo è stato prontamente soccorso, ma nonostante tutti i tentativi dei sanitari per lui non c’è stato nulla da fare.