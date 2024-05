Preoccupazione per Britney Spears: seminuda e scalza in strada dopo una presu...

Britney Spears avrebbe avuto una violenta lite con il fidanzato Paul Soliz, avvenuta in una delle stanze dello Chateau Marmont, di Los Angeles.

La presunta lite tra Britney Spears e Paul Soliz

Dei testimoni oculari hanno affermato che la situazione è rapidamente degenerata con una discussione che ha assunto toni violenti.

Durante la lite accesa con il ragazzo, Britney, in preda a una crisi di nervi, avrebbe riportato persino un taglio alla gamba, motivo per cui i soccorsi l’hanno raggiunta per medicarla. Era seminuda e scalza, attorno aveva soltanto una coperta ed era in evidente stato confusionale.

Le parole di Britney Spears dopo la notizia della lite

La cantante smentisce la notizia dicendo di essersi semplicemente slogata una caviglia.

In una dichiarazione postata su Instagram poche ore dopo l’incidente, Britney Spears ha mostrato la caviglia gonfia e scrive:

«Solo per far sapere alla gente che la notizia è falsa!!! Vorrei che in questo momento le persone capissero che sto diventando più forte ogni giorno. Mi sono slogata la caviglia ieri sera e i paramedici si sono presentati alla mia porta illegalmente. Non sono mai entrati nella mia stanza. Ma mi sono sentita completamente molestata. Mi trasferisco a Boston!!!».

Continuano gli scontri tra Britney Spears e i familiari

Britney Spears ha incolpato la madre Lynne, accusata di essere in qualche modo coinvolta nella vicenda: