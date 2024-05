Giuliano Peparini, ex coreografo del Serale di Amici, ha confessato che nonostante la bellezza della danza e tutti i suoi lati positivi, presenta anche dei lati oscuri. A tal proposito, in un’intervista recente ha dichiarato di aver subito abusi sessuali in questo mondo.

Il racconto di Giuliano Peparini

Giuliano Peparini si è lasciato andare ad un racconto libero e senza freni rivelando che:

«Gli abusi sono sempre esistiti nel nostro ambiente. Lo dico perché l’ho provato sulla mia pelle».

Il coreografo confessa che, quando era giovane, alcuni insegnanti volevano discutere della lezione mentre erano sotto la doccia, completamente nudi:

«Io mi sentivo a disagio, ma paradossalmente era la normalità».

La testimonianza di Giuliano Peparini sugli abusi sessuali vissuti

Il racconto del coreografo si fa sempre più intenso e rivela che ci sono state delle situazioni dove si è sfiorato l’abuso fisico ma, anche lì, non ha mai detto nulla.

«Non ero l’unico a ricevere questo genere di inviti, solo con il senno del poi ho realizzato che erano situazioni sbagliate».

Dopo aver compreso la gravità di tale fenomeno però, Giuliano Peparini, sostiene che bisogna rompere il tabù e aprire gli occhi ai ragazzi.

Giuliano Peparini e i disturbi alimentali

Oltre agli abusi sessuali, un’altra piaga nell’ambiente della danza è la questione relativa ai disturbi alimentari, il coreografo, infatti, vuole sostenere i ragazzi, indirizzarli ed aiutarli: