C’è già aria di crisi tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo? Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, i due si sarebbero già allontanati a causa di una decisione presa dall’antiquario.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo in crisi?

Soltanto qualche giorno fa, Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo hanno condiviso su Instagram la prima foto di coppia. Cosa è successo in così poco tempo per far parlare di una crisi in corso? Stando a quanto sostengono i beninformati, i problemi sarebbero iniziati a causa di una scelta dell’antiquario romano.

L’indiscrezione su Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo

A lanciare l’indiscrezione sulla crisi in corso tra Giulia De Lellis e Giano è stata Deianira Marzano. Un utente le ha inviato una segnalazione chiara: i due si sarebbero allontanati perché Del Bufalo ha ricevuto un’offerta di lavoro importante a Londra e non intende rinunciarvi. L’influencer, dal canto suo, vive a Milano e non vuole una relazione a distanza. Ergo: addio mio bello, addio.

Giulia De Lellis: l’addio a Giano e il fantasma di Damante

Tralasciando il fatto che Milano e Londra distano poco più di un’ora di aereo, appena la notizia della crisi si è diffusa è tornato in auge il fantasma di Andrea Damante. Secondo qualcuno, Giulia ha mollato Giano per andare al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in compagnia dell’ex fidanzato.