Giano Del Bufalo ha confermato sui social la relazione in corso con Giulia De Lellis. Il fratello della popolare Diana ha anche svelato il soprannome con cui chiama l’influencer: “fragolina“.

Giano Del Bufalo conferma la relazione con Giulia De Lellis

Da settimane, ormai, si parla di una relazione in corso tra Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis. Nelle ultime ore, il fratello della popolare Diana ha confermato sui social la storia d’amore con l’influencer romana, svelando anche il soprannome con cui la chiama.

Giano Del Bufalo: Giulia De Lellis è la sua “fragolina”

Via Instagram, Giano Del Bufalo ha condiviso una foto di Giulia De Lellis. L’influencer indossa un bel paio di occhiali da sole e cammina per le vie di Milano. Il fratello di Diana, a didascalia, ha aggiunto l’emoticon di una “fragolina“. I fan, quindi, hanno ipotizzato che sia proprio questo il soprannome che il 36enne ha dato alla neo fidanzata.

Giulia De Lellis: le ultime dichiarazioni sull’amore

Ospite del podcast Non lo faccio per moda di Giulia Salemi, la De Lellis ha parlato dell’amore. Pur non facendo il nome di Giano, ha dichiarato: