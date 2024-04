Giano Del Bufalo: sfogo dopo la paparazzata con Giulia De Lellis

Giano Del Bufalo si è lasciato andare ad uno sfogo social dopo la paparazzata con Giulia De Lellis. Il fratello di Diana, decisamente infastidito, ha sottolineato di essere stato insultato a causa della sua nuova frequentazione.

Tramite il suo profilo Instagram, Giano Del Bufalo ha condiviso uno sfogo sulla paparazzata che lo ritrae con Giulia De Lellis. Ha postato gli scatti incriminati e ha sottolineato che a causa delle immagini è stato riempito di “commenti beceri“.

Giano Del Bufalo ha tuonato:

“Giornate di invasione cari amici. Invasione piena di astio e commenti beceri che riempiono le mie belle giornate di lavoro e serenità. Da antropologo dilettante mi pongo spesso tante domande sull’andamento societario ‘ai tempi dei social’ e noto con dispiacere che l’essere umano non evolve. ‘L’invidia è la bestia di coloro che hanno scarsa fiducia nel proprio io’, diceva Catullo. In questo caso non si tratta solo di invidia forse. Ma di insoddisfazione generale che trascina le persone a vomitare negatività sul prossimo senza ragione o empatia”.