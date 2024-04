Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, Giulia De Lellis avrebbe definitivamente archiviato la storia d’amore con Carlo Beretta. L’influencer romana avrebbe un flirt con il fratello di Diana Del Bufalo.

Giulia De Lellis: flirt in corso con il fratello di Diana Del Bufalo

Addio a Carlo Beretta: ora accanto a Giulia De Lellis c’è Giano Del Bufalo, fratello della famosa Diana. Stando a quanto sostengono i beninformati, i due avrebbero un flirt in corso. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo: cosa c’è tra loro?

Il chiacchiericcio sul flirt tra Giulia De Lellis e il fratello di Diana Del Bufalo è nato dopo che lui ha condiviso una foto che li ritrae insieme in auto. Cosa c’è tra loro? Al momento, nessuno dei due si è espresso in merito, quindi non possiamo saperlo.

Chi è il fratello di Diana Del Bufalo?

Il fratello di Diana Del Bufalo non è uno sconosciuto. Da tempo, infatti, ricopre il ruolo di mercante nel programma Cash or Trash. Questo dettaglio potrebbe anche suggerire che tra Giulia De Lellis e Giano ci sia soltanto una splendida amicizia, oppure un progetto televisivo che per ora deve restare segreto. Si attendono sviluppi.